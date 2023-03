Windows 11: Neue Features für Lautstärke, Taskleiste, Widgets & Co.

Insider im Dev-Kanal können sich ab sofort einen ersten Eindruck über neue Windows 11-Funktionen verschaffen. Das Preview Build 25309 zeigt unter anderem einen neuen Lautstärkemixer und eine aufgefrischte Optik für Taskleiste, Widgets, Snap-Layouts und das Startmenü.

Das neue Windows 11 Insider Preview Build 25309 bringt frischen Wind in Microsofts Betriebssystem, der Otto Normalverbraucher eventuell schon vor oder erst mit dem "Moment 3"-Update im Herbst erreichen wird. Für Nutzer der Vorabversion im Dev-Kanal besteht schon jetzt die Chance, einige der neuen Features auszuprobieren. Diese werden allerdings auch innerhalb des Insider-Updates in Wellen ausgerollt.Aktuell testen die Redmonder einen neuen Lautstärkemixer, der über die Schnelleinstellungen der Taskleiste aufgerufen werden kann. Für die Kontrolle App-spezifischer Lautstärke und Funktionen wie Surround-Sound (Spatial Audio) muss so nicht mehr der Weg in die Einstellungen gesucht werden. Zusätzlich wird hierfür ein neuer Shortcut (Windows-Taste + STRG + V) eingeführt.Unter den allgemeinen Verbesserungen führt Microsoft diverse optische Neuerungen auf, die in Zukunft Teil von Windows 11 werden könnten. So experimentiert man mit neuen Backup-Hinweisen innerhalb des Startmenüs, einer personalisierten "zweite Chance" Out-of-Box-Experience (SCOOBE) beim Einrichten des Betriebssystems und einem helleren Suchfeld innerhalb der Taskleiste bei der Nutzung von dunklen Themes.Ähnlich ergeht es den Widgets, die sich je nach Windows 11-Design nun mit einem höheren Kontrast von der Taskleiste abheben sollen. Experimente werden aber auch an der Funktionen für Snap-Layouts (Anheften) durchgeführt. So testen die Entwickler, ob ein schnelleres Flyout über die Maximieren-Schaltfläche und eine App-spezifische Anzeige der gewählten Position das Nutzungsverhalten verbessert. Ebenso wechselt der Datei-Explorer von WinUI 2 auf WinUI 3, ohne jedoch an Funktionalität zu gewinnen oder zu verlieren.Weiterhin werden die Einstellungen für die Bildschirmtastatur (Touch Keyboard) erweitert, um die Anzeige dieser in verschiedenen Situationen (z.B. keine Tastatur angeschlossen) besser bestimmen zu können. Auch die Erweiterung der automatischen Farbverwaltung (ACM) für klassische SDR-Monitore kann von Insidern ab sofort "für alle Apps" ausprobiert werden.Somit entsteht eine bessere Konsistenz, vor allem in Apps, deren Farbdarstellungen zuvor separat verwaltet wurden. Zu guter Letzt aktualisiert Microsoft die Hilfeseiten und den Umfang für In-App-Befehle bei der Nutzung des Sprachzugriffs (Voice Access) - allerdings vorerst nur in englischer Sprache.Das Windows 11 Build 25309 steht für Dev-Kanal-Nutzer über die Windows-Update-Funktion zum Download bereit. Neben genannten Features geht der Patch mit Bugfixes einher, die im Microsoft-Blog beschrieben werden.