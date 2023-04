Windows 10/11: Fehlerhaftes Secure Boot-Update erneut veröffentlicht

Diese Woche hat Microsoft den allmonatlichen Patch Day abgehalten und dieser brachte die üblichen Sicherheits-Fixes mit sich. Das geht in der Regel auch gut, aber nicht immer. Aktuell ist letzteres der Fall, denn man hat ein fehlerhaftes Update veröffentlicht - zum zweiten Mal.

Update KB5012170 wieder da

Zusammenfassung Ein fehlerhaftes Update wurde zum zweiten Mal veröffentlicht.

Das Update KB5012170 sollte die Secure Boot DBX GRUB-Schwachstelle schließen.

Es führte zu Problemen und konnte nicht installiert werden.

Es zwang Anwender in den Recovery Mode von Bitlocker.

Microsoft veröffentlichte Workarounds, der Bug wird untersucht.

Es ist unklar, wie es zur Wiederveröffentlichung kam und ob die Fehler noch bestehen.

Der Patch Day ist an sich eine wichtige Sache, denn an jedem zweiten Dienstag des Monats patcht der Redmonder Konzern eine Reihe an Sicherheitsproblemen. Diese Woche wollte man erneut bzw. weiterhin eine Kerberos-Lücke ins Visier nehmen, diese wurde kurzfristig aber um einige Monate verschoben. Gründe dafür wurden nicht genannt, Neowin vermutet, dass interne Tests dafür verantwortlich waren und diese nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hätten.Nicht nach Plan lief es aber offenbar auch in einem anderen Bereich des Patch-Day-Mechanismus: Denn es sieht so aus, als hätte der Redmonder Konzern zum zweiten Mal ein fehlerhaftes Update im Zusammenhang mit einer Secure-Boot-Schwachstelle veröffentlicht. Zum ersten Mal ist das im vergangenen Dezember passiert, nun steht über die Webseite des Microsoft-Update-Katalogs das Update mit der Nummer KB5012170 erneut zum Download bereit.Das Update sollte eigentlich die Secure Boot DBX GRUB-Schwachstelle schließen. Allerdings führte KB5012170 zu Problemen und konnte nicht ordnungsgemäß installiert werden, da es den Fehler mit der Nummer 0x800f0922 ausspuckte. Das war nicht alles, denn nach rund einer Woche tauchte ein Problem auf, das die Anwender in den Recovery Mode von Bitlocker zwang.Damals veröffentlichte Microsoft für beide Probleme Workarounds, diese Bugs sind bis heute im Status "bestätigt" bzw. werden sie weiter untersucht. Wie es zur Wiederveröffentlichung kam, ist derzeit nicht bekannt, ebenso ist nicht klar, ob die Fehler in derselben Form nach wie vor bestehen.