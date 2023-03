Nächster Windows 11-Bug: Defender erkennt TPM 2.0 nicht länger

Microsoft veröffentlicht regelmäßig Patches, die Lücken in Windows und anderer Software schließen und Bugs beheben sollen und meistens geht das auch glatt. Doch immer wieder gibt es Patch Days, bei denen einige schiefgeht. So wie zuletzt. Denn nun wurde ein TPM-Bug bekannt.

Trusted Platform Module wird nicht erkannt

Viele aktuelle Probleme bei Windows 11

Zusammenfassung Seit Patch-Day erkennt Windows 11 TPM nicht mehr.

Nutzer erhalten ein gelbes Rufzeichen in der Gerätesicherheit.

Microsoft hat sich dazu noch nicht geäußert, weitere Bugs vorhanden.

TPM 2.0 gehört zu den Grundvoraussetzungen, um Windows 11 nutzen zu können und entsprechend haben alle Nutzer, die das aktuelle Betriebssystem von Microsoft installiert haben, dieses auch aktiv. Seit dem letzten Patch Day erkennt Windows 11 aber das Trusted Platform Module (TPM) nicht mehr. Nutzer, die die Windows-Sicherheit öffnen, bekommen dort bei der Gerätesicherheit ein gelbes Rufzeichen als Warnung zu sehen.In der dazugehörigen Erklärung heißt es: "Es ist kein TPM verfügbar. Bitte überprüfen Sie Ihre BIOS-Einstellungen." Wer den Punkt anklickt, der bekommt keine weiteren Informationen zum Warum, sondern nur die Mitteilung, dass der Sicherheitschip nicht erkannt wird. Dabei handelt es sich um einen Bug, der an ein ganz ähnliches, aktuelles Problem mit der Hardwaresicherheit von Windows 11 erinnert.Die beiden Probleme sind zwar möglicherweise miteinander verwandt, trotz ihrer Ähnlichkeit handelt es sich aber um zwei unterschiedliche Bugs. Wie Neowin schreibt, ist das auch kein vereinzeltes auftretendes Verhalten. Denn im Feedback Hub von Microsoft gibt es eine Vielzahl an Meldungen zu diesem TPM-Bug, ähnliches gilt für Reddit, wo man ebenfalls schon mehrere Beiträge dazu finden kann.Microsoft hat sich dazu noch nicht näher geäußert, man hat aber wohl derzeit genug in Hinblick auf Bugs zu tun. Denn neben den Fehlern bei TPM und der Hardwaresicherheit von Windows 11 bekommen es die Redmonder mit Problemen beim Snipping Tool, außerdem klagen Anwender über langsame SSDs und in weiterer Folge auch BSOD-Abstürze.