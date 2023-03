Microsoft hat weiter Probleme mit Windows 11-Hardwaresicherheit

Mit dem Windows 11-Update hat Microsoft an den Mindestanforderungen für PCs gedreht - zum Ärger von Nutzern, die nicht mehr unterstützte Hardware besitzen. Es gibt allerdings seit Monaten auch Probleme für eigentliche unterstützte Systeme.

Hartnäckiger Fehler

Zusammenfassung Windows 11-Update löst Fehlermeldung aus.

Problem bereits seit Juni 2022 bekannt, aber nur vorübergehend behoben.

Bug jetzt wieder in neuen Builds vorhanden.

Nutzer müssen Geduld haben, bis Microsoft das Problem löst.

Hintergründe des Fehlers unbekannt.

Windows meldet dann "Hardwaresicherheit nicht unterstützt", obwohl die Hardware den Anforderungen von Microsoft entspricht. Es handelt sich dabei um einen Bug, den das Windows-Team einfach nicht loswird und der auch jetzt wieder herumgeistert.Darauf macht das Online-Magazin Neowin aufmerksam. Windows 11 erkennt unter Umständen nach einem Update die Eignungskriterien für Hardware nicht mehr an und meldet dementsprechend Fehler. "Auch ein perfekt kompatibles System kann dann die Symptome eines nicht unterstützten PCs aufweisen", so Neowin.Dies ist der Fall bei einem alten, hartnäckigen Fehler in der Sicherheits-App von Windows 11, der selbst auf unterstützten PCs die Fehlermeldung "Standard-Hardware-Sicherheit nicht unterstützt" anzeigt.Das Problem tauchte bereits seit Juni vergangene Jahres immer einmal wieder auf, wir hatten mehrfach über entsprechende Fehlermeldungen von Betroffenen berichtet. Auch Updates gab es, die das Problem zumindest vorübergehend beheben konnten. Laut Neowin ist der Bug jetzt jedoch in den neueren Builds wieder zurück. Nutzer, die eine Fehlermeldung wie "Standard-Hardware-Sicherheit ist nicht erfüllt" angezeigt bekommen, werden sich nun also wieder gedulden müssen, bis Microsoft mit der nächsten Aktualisierung erneut das Problem adressiert.Über die Hintergründe, also warum der Fehler immer wieder auftaucht, was ihn auslöst und welche Sicherheitsrisiken das beinhaltet, erfährt man bisher wenig.