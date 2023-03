Optionales Windows 11-Update veröffentlicht: Das ist alles neu

Microsoft hat eine Reihe optionaler Updates gestartet. Dazu gehört auch ein Windows 11-Update im Release Preview-Kanal. Enthalten sind unter anderem neue Funktionen für Microsoft Defender for Endpoint sowie ein überarbeitetes Suchfeld in der Taskbar.

Build als Insider Preview

Highlights Windows 11-Update KB5023778 Neu! Mit diesem Update werden Benachrichtigungen für Microsoft-Konten im Startmenü eingeführt. Diese Funktion ist derzeit nur für eine kleine Gruppe von Nutzern verfügbar. Es wird in den kommenden Monaten auf breiterer Basis bereitgestellt.

Mit diesem Update werden Benachrichtigungen für Microsoft-Konten im Startmenü eingeführt. Diese Funktion ist derzeit nur für eine kleine Gruppe von Nutzern verfügbar. Es wird in den kommenden Monaten auf breiterer Basis bereitgestellt. Neu! Sobald Sie Zugriff auf das neue Bing haben, enthält das Suchfeld in der Taskleiste eine Schaltfläche, die den Bing-Chat in Microsoft Edge öffnet. Wenn Sie keinen Zugriff haben, enthält das Suchfeld in der Taskleiste eine Schaltfläche zum Hervorheben der dynamischen Suche.

Sobald Sie Zugriff auf das neue Bing haben, enthält das Suchfeld in der Taskleiste eine Schaltfläche, die den Bing-Chat in Microsoft Edge öffnet. Wenn Sie keinen Zugriff haben, enthält das Suchfeld in der Taskleiste eine Schaltfläche zum Hervorheben der dynamischen Suche. Neu! Dieses Update fügt viele neue Funktionen und Verbesserungen zu Microsoft Defender für Endpoint hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Defender für Endpoint.

Dieses Update fügt viele neue Funktionen und Verbesserungen zu Microsoft Defender für Endpoint hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Defender für Endpoint. Neu! Das Suchfeld auf der Taskleiste wird heller, wenn Sie Windows auf einen benutzerdefinierten Farbmodus einstellen. Dies ist der Fall, wenn Sie unter Einstellungen > Personalisierung > Farben den Windows-Modus auf dunkel und den Anwendungsmodus auf hell einstellen.

Das Suchfeld auf der Taskleiste wird heller, wenn Sie Windows auf einen benutzerdefinierten Farbmodus einstellen. Dies ist der Fall, wenn Sie unter Einstellungen > Personalisierung > Farben den Windows-Modus auf dunkel und den Anwendungsmodus auf hell einstellen. Das Update behebt ein Problem, das Microsoft PowerPoint betrifft. Das Programm reagiert nicht mehr. Dies tritt auf, wenn Sie die Eingabehilfen verwenden.

Das Update behebt ein Problem, das Microsoft Narrator betrifft. Elemente in Dropdown-Listen in Microsoft Excel können nicht gelesen werden.

Das Update behebt ein Problem, das USB-Drucker betrifft. Das System stuft sie als Multimediageräte ein, obwohl sie es nicht sind.

Das Update behebt ein Problem, das die Komplexitätsrichtlinieneinstellungen für PINs betrifft. Sie wurden ignoriert.

Das Update behebt ein Problem im Zusammenhang mit dem Symbol für Fast Identity Online 2.0 (FIDO2) PIN-Anmeldeinformationen. Es wird nicht auf dem Anmeldeinformationsbildschirm eines externen Monitors angezeigt. Dies tritt auf, wenn dieser Monitor an einen geschlossenen Laptop angeschlossen ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das ein Clustered Shared Volume (CSV) betrifft. Das CSV kann nicht online geschaltet werden. Dies tritt auf, wenn Sie BitLocker und lokal verwaltete CSV-Schutzvorrichtungen aktivieren und das System die BitLocker-Schlüssel kürzlich gedreht hat.

Dieses Update behebt ein Problem, das Active Directory-Benutzer und -Computer betrifft. Es reagiert nicht mehr. Dies tritt auf, wenn Sie die TaskPad-Ansicht verwenden, um viele Objekte gleichzeitig zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Dieses Update behebt ein Problem, das die Windows-Suche betrifft. Die Windows-Suche schlägt innerhalb von Windows-Container-Images fehl.

Dieses Update wirkt sich auf den Gruppenrichtlinien-Editor aus. Es fügt Transport Layer Security (TLS) 1.3 zu der Liste der Protokolle hinzu, die Sie festlegen können.

Dieses Update betrifft die Gruppenrichtlinien-Verwaltungskonsole. Es behebt einen Skripting-Fehler im Fenster Gruppenrichtlinienvorgaben.

Das Update behebt ein Problem, das den Windows Remote Management (WinRM)-Client betrifft. Der Client gibt einen HTTP-Serverfehlerstatus (500) zurück. Dieser Fehler tritt auf, wenn er einen Übertragungsauftrag im Speichermigrationsdienst ausführt.

Das Update behebt ein Problem, das die neue Windows Runtime (WinRT) API betrifft. Dieses Problem verhindert, dass eine Anwendung mit MBIM2.0+ Standortinformationen abfragen kann.

Wie jeden Monat gibt es ein neues optionales Update für Windows 11, welches man über den Release Preview-Kanal bekommen kann. Die wichtigste Änderung betrifft dabei den Start für das neue Bing.Wer bereits Zugriff auf das neue Bing hat, wird nach diesem Update eine Schaltfläche im Suchfeld in der Taskleiste sehen, die den Bing-Chat in Microsoft Edge öffnet. Damit startet die Integration in Windows 11. Das ist aber noch nicht alles, was neu ist. Wir haben für euch die Release Notes übersetzt und die Highlights am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Das Windows-Team bietet die Windows 11 Insider Preview als Buildnummer 22621.1483 für Windows 11 Version 22H2 an.Die Änderungen wurden bereits in der Knowledge Base als KB5023778 vorgemerkt. Eine Veröffentlichung gibt es dort aber noch nicht. Neben den neuen Optionen gibt es auch eine Reihe an Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Zu den wichtigsten Fehlerbehebungen gehört, dass Microsoft Probleme mit USB-Druckern behoben hat. Details zum Update findet ihr wie immer im Windows-Blog