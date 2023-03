Langsame SSD, BSOD: Nutzer melden Problem mit Windows 11-Patch

Mit dem jüngsten Patch-Day gibt es neue Probleme bei Nutzern der Windows 11-Version 22H2 . Das Update KB5023706 führt unter anderem dazu, dass die SSD langsamer als üblich ist, zudem kommt es häufiger zum Blue Screen of Death.

Langsame SSD, Probleme mit Bluetooth

Zusammenfassung Neuer Patch-Day für Windows 11 22H2: Probleme mit SSD, Blue Screen of Death

Nutzer melden Probleme beim Herunterladen, Installieren und bei Bluetooth, Systemablage, Benachrichtigungen

Fehlermeldungen wie "0x80070103, 0x8000ffff, 0x80073701, 0x8007007e oder 0x800f081f"

Keine Bestätigung von Microsoft, noch keine Hinweise auf Auslöser

Update KB5023706 als kumulatives Update mit vielen Änderungen

Das geht aus diversen Meldungen von Nutzern hervor, die mit dem jüngsten Windows 11 Patch erhebliche Problem haben. Das Online-Magazin Windows Latest hat die Nutzerbeschwerden gesammelt und die häufigsten Fehler in einer Liste zusammengetragen.KB5023706 ist ein obligatorisches Patch-Day-Update für Windows 11 22H2 und bringt als kumulatives Updates viele Änderungen mit sich. Die Probleme starten schon beim Herunterladen und bei der Installation. Betroffene meldeten Probleme beim Herunterladen des Updates selbst und bekommen beim Versuch, das Update zu installieren, Fehlermeldungen wie "0x80070103, 0x8000ffff, 0x80073701, 0x8007007e oder 0x800f081f". Hilfreich sind diese Fehlermeldungen nicht. Meist klappt die Aktualisierung nach mehreren Anläufen.Laut Berichten in Foren ist, wenn das Update geglückt ist, ein häufiges Problem, dass die SSD langsamer als üblich reagiert. Zudem kommt der berüchtigte blaue Bildschirm, der "Blue Screen of Death" häufiger vor. Zu den weiteren gemeldeten Problemen gehören Probleme mit Bluetooth, der Systemablage und den Abständen zwischen den Benachrichtigungen.Von Microsoft ist übrigens noch keine Bestätigung über Probleme mit dem Update KB5023706 gekommen. Weder im Windows Release Health Dashboard noch in der Knowledge Base wird von Fehlern berichtet. Das dürfte jedoch nicht lange dauern, bis wir von dort eine Bestätigung der Probleme bekommen.Hinweise zu einem möglichen Auslöser der Bugs gibt es noch nicht. Auch Abhilfemaßnahmen sind nicht bekannt. Einige Nutzer behelfen sich mit der vorübergehenden Deinstallation des Patches, bis es neues vom Windows-Team gibt.