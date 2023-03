Windows 11-Bug: Security Health Service funktioniert nach Patch nicht

Der Patch-Day März hat für Windows 11-Nutzer eine Reihe von Fehlern mitgebracht. Nun hat es den Anschein, dass es auch Sicherheitsprobleme gibt. Laut Medienberichten kann das Update dazu führen, dass "Windows Security Health Service.exe nicht mehr funktionstüchtig" ist.

Das geht unter anderem aus einem Bericht von Günter Born hervor . Er hat in seinem Blog die Fehler rund um das KB5023706 beleuchtet und kommt zu dem Ergebnis, dass "Microsoft seine Updates nicht im Griff hat".So kann es laut Born unter Umständen mit dem für Windows 11 Version 22H2 bereitgestellten Update KB5023706 oder einem separaten Defender-Update (KB4052623) bei Nutzern zu einem Fehler kommen, der einen Eintrag "Windows Security Health Service.exe nicht mehr funktionstüchtig" in der Ereignisanzeige hinterlässt."Zudem kommt es zu Anzeigefehlern in der Defender Einstellungen-Seite. Das Merkwürdige ist, dass der Fehler bei einem Nutzer direkt nach dem Neuaufsetzen des Systems passiert", schreibt Born weiter.Welches der Updates den Fehler auslöst, ist derzeit noch unklar. Bei beiden Aktualisierungen handelt es sich jedoch um sicherheitsrelevante Updates, die Microsoft den Nutzern dringend empfiehlt zu installieren. Seit dem Patch-Day häufen sich jedoch die Nutzerbeschwerden. KB5023706 ist ein obligatorisches Patch-Day-Update für Windows 11 22H2 und bringt als kumulatives Update viele Änderungen mit sich. Die Probleme starten allerdings schon beim Herunterladen und bei der Installation des Patches Microsoft hat bisher noch keine bekannten Fehler eingeräumt. Sowohl in der Knowledge Base als auch im Windows Release Health Dashboard fehlen die Hinweise auf bestehenden Probleme bei den Nutzern.