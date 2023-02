180 statt 30 Tage: Amazon ändert Rückgabefrist bei ersten Artikeln

Amazon Deutschland hat wieder eine Änderung bei der Kaufabwicklung eingeführt. Für einige Artikel gilt nun eine verlängerte Frist für die Rücksendemöglichkeit. Von bisher allgemein 30 Tagen geht die Frist rauf auf 180 Tage.

180 statt 30 Tage Rückgabefrist

Support-FAQ noch ohne Änderung

Nachdem es in der jüngsten Vergangenheit allerdings einige Unklarheiten bezüglich Änderungen gab - Amazon hatte mehrfach geänderte Mindestbestellwerte auf der Webseite genannt - sollte man auch diese Änderungen erst einmal unter Vorbehalt ansehen.Bei den zunächst angezeigten Änderungen des Mindestbestellwerts auf 39 Euro blieb es nicht . So könnte es auch der jetzt entdeckten Änderung ergehen.Entdeckt hatten das unter anderem Nutzer des Forums der Schnäppchen-Plattform Mydealz . Dort hatte ein Nutzer die neue Rücksendefrist von 180 Tagen gepostet und Beispiele sowohl aus seiner Bestellhistorie als auch aus dem Shop selbst gefunden. Da heißt es: "Der Artikel kann innerhalb von 180 Tagen nach Erhalt im Originalzustand gegen volle Rückerstattung oder Ersatz zurückgegeben werden."Wir haben das kurz geprüft und bei einigen Artikeln in unserer Bestellhistorie ebenfalls eine Frist von 180 anstatt von 30 Tagen entdeckt. Allerdings ergibt sich kein einheitliches Bild. Während bei einigen Artikeln aus dem Bereich Technik die Frist verlängert wurde, ist sie bei anderen noch auf 30 Tage geblieben. Das gilt ebenso für den Amazon-Shop.In Amazons Support-Bereich der Webseite wird bisher auch kein neuer Rückgabezeitraum genannt. Klar ist bisher nur, dass die 180 Tage Rückgabe sowohl bei Konten auftauchen, die eine laufende Prime-Mitgliedschaft haben als auch bei denen ohne Prime. Eine Stellungnahme von Amazon zu diesen aufgetauchten Änderungen gibt es bisher noch nicht.