Ab sofort kein Upload erlaubt: Amazon Drive Cloud wird eingestampft

Amazon wird nach rund elf Jahren den Cloud-Dienst Amazon Drive ersatzlos streichen. Mit dem Stichtag 31. Januar werden ab sofort keine Uploads möglich sein. Den Cloudspeicher selbst stellt Amazon dann zum 31. Dezember endgültig ab, Nutzer müssen nun ihre Daten sichern.

Ab heute ist nun Schluss mit Uploads

Auszüge aus der FAQ Wann wird Amazon Drive eingestellt?

Kunden haben nach dem 31. Dezember 2023 keinen Zugriff mehr auf ihre Dateien in Amazon Drive.

Wird es bis zum 31. Dezember 2023 Änderungen am Amazon Drive-Service geben?

Ja, am 31. Oktober 2022 wird die Amazon Drive App aus den App-Stores für iOS und Android entfernt. Amazon wird das Hochladen von Dateien auf der Amazon Drive-Website ab dem 31. Januar 2023 nicht mehr unterstützen. Sie können noch bis zum 31. Dezember 2023 Dateien ansehen und herunterladen.

Wer ist von der Einstellung von Amazon Drive betroffen?

Dies betrifft alle Amazon Drive-Kunden weltweit.

Kunden wird empfohlen, Amazon Photos für den Zugriff auf Foto- und Videodateien zu verwenden und alle anderen Dateien über die Amazon Drive-Website vor dem 31. Dezember 2023 auf ihr lokales Gerät (oder mit einem anderen Dienst) herunterzuladen. Kunden wird empfohlen, Amazon Photos für den Zugriff auf Foto- und Videodateien zu verwenden und alle anderen Dateien über die Amazon Drive-Website vor dem 31. Dezember 2023 auf ihr lokales Gerät (oder mit einem anderen Dienst) herunterzuladen.

30 Tage lang kostenlos testen und buchen

Dropbox - Dateisynchronisation für die Cloud

Zusammenfassung Amazon Drive wird am 31. Dezember 2023 eingestellt, kein Zugriff mehr auf Dateien.

Hochladen von Dateien ab dem 31. Januar 2023 nicht mehr möglich.

Kunden sollten Fotos und Videos vor dem 31. Dezember 2023 sichern.

Amazon Photos für Zugriff auf Foto- und Videodateien verwenden.

Die Entscheidung, den Dienst in diesem Jahr komplett zu beenden, sickerte bereits Mitte 2022 durch. In den Jahren zuvor hatte Amazon immer wieder an dem Angebot gedreht, erst den unbegrenzten Speicherplatz abgeschafft und dann die Preise für die Speicherpläne erhöht. Nun ist bald endgültig Schluss.Es geht dabei um das eigenständige Angebot Amazon Drive, in dem Daten aller Art gespeichert werden konnten, und nicht um Amazon Photos . Der Foto- und Video-Cloudspeicher wird weiterhin von Amazon angeboten. Kostenlos gibt es dort 5 GB Speicher für alle Amazon-Kunden. Wer ein Prime-Abo besitzt, erhält unbegrenzten Fotospeicherplatz und 5 GB für Videos. Weiteren Speicher kann man ab 1,99 Euro monatlich buchen Amazon hat nun eine FAQ bereitgestellt , in der über wichtige Fragen zum Ende des Cloud-Dienstes Amazon Drive informiert wird. Der Termin für die Abschaltung ist weltweit gleich. 2024 ist das Angebot komplett verschwunden. Bis dahin können Nutzer der Plattform noch ihre Daten sichern.Wichtig dabei ist, dass man seine Fotos und Videos, die in Amazon Drive angezeigt werden, nicht löschen sollte. Bilder, die vom Nutzer von Amazon Drive gelöscht werden, werden automatisch auch bei Amazon Photos gelöscht. Das ist ein wenig verwirrend, daher sollte man darauf achten. Wer jetzt Daten löscht, hat allerdings noch 30 Tage Zeit, die Dateien wieder aus dem " Papierkorb " zu holen. Das gilt für alle Arten von Dateien. Nach 30 Tagen werden Daten im Papierkorb automatisch auf Dauer entfernt.