Gratis Versand bei Amazon: Höherer Mindestbestellwert ist zurück

Vor rund zehn Tagen sickerte durch, dass Amazon den Mindestbestellwert für die kostenlose Lieferung an Kunden ohne Prime-Abo erhöht hatte. Kurz nach der Entdeckung wurde der Wert wieder geändert - doch jetzt ist er wieder angehoben worden.

Stellungnahme steht aus

Wie es denn Anschein hat, experimentiert der Versandriese derzeit noch mit dem neuen Mindestbestellwert. Als Caschy in seinem Weblog vor zehn Tagen meldete, dass Amazon den Mindestbestellwert von 29 auf 39 Euro angehoben hatte, wartete man eigentlich nur noch auf die offizielle Bestätigung durch das Unternehmen.Stattdessen überarbeitete Amazon die Support-Webseite , wo man alles zu den Versandkosten und den Mindestbestellwerten für kostenlose Lieferung einsehen konnte. Tagelang wurde dort nun wieder 29 Euro angezeigt, doch jetzt meldet Caschy das "Comeback" des neuen Wertes . Caschy hat den 39 Euro Mindestbestellwert nun von vielen Nutzern wieder bestätigt bekommen, und auch bei uns wurde der neue Wert im Support-Bereich angezeigt.Aktuell sieht es wie folgt aus: Wer kein Amazon Prime-Kunde ist, muss für den Standardversand 2,99 Euro für Software, Amazon-Geräte, Bekleidung oder 3,99 Euro für andere Kategorien bezahlen. Kunden, die Waren im Wert von mehr als 39 Euro bestellten, bekommt dann die Versandkosten erlassen.Die Änderungen folgen auf die Anpassung der Amazon Prime-Abonnements. Seit Herbst 2022 liegen die Preise für das Prime-Abo bei monatlich 8,99 statt 7,99 Euro beziehungsweise 89,90 statt 69 Euro pro Jahr. Das weitere Erhöhungen kommen werden, galt damals schon als wahrscheinlich. Allerdings hat sich Amazon dazu noch immer nicht abschließend geäußert - in der Regel werden solche grundlegenden Anpassungen von Unternehmen vorab kommuniziert. Die letzte Anpassung beim Mindestbestellwert ist rund acht Jahre her