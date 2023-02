Sonos disst Amazon, Google & Apple, die machen 'nichts Interessantes'

Sonos ist seit jeher für seine Heim-Audio-Lösungen bekannt und bietet seit einer Weile auch smarte Lautsprecher an. Was die Sound-Qualität betrifft, spielt Sonos ganz vorne mit und man ist auch alles andere als besorgt, dass Google und Co. eine echte Konkurrenz sind.

Wer in den vergangenen Jahren einen smarten Lautsprecher oder ein ganzes Heim-System gekauft hat, der kam an Sonos zweifellos nicht vorbei bzw. zog einen solchen Lautsprecher sicherlich in Erwägung. Entsprechend gut läuft es bei Sonos, das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Barbara blickt entsprechend optimistisch in seine Zukunft.Und CEO Patrick Spence nutzte die Bekanntgabe der eigenen Geschäftszahlen, um über Konkurrenten wie Amazon , Google und Apple zu lästern (via The Verge ). Denn Spence meinte, dass sein Unternehmen während des letzten Weihnachtsgeschäfts keine ernsthafte Konkurrenz gehabt habe. Denn Amazon soll dieser Tage seine Strategie hinsichtlich Echo und Alexa überdenken, Google konzentriert sich auf seine Pixel-Produkte und Apple hat den zweiten HomePod erst vor einigen Wochen vorgestellt.Im Weihnachtsgeschäft habe es Sonos vor allem mit traditionellen Herstellern und Konkurrenten zu tun bekommen, so Spence. Diese haben mit Rabatten gearbeitet, dagegen konnte sich Sonos auch erfolgreich stemmen, "weil wir nicht daran glauben und dagegen auch stets gekämpft haben."Was Amazon, Google und Co. betrifft, also die großen Technologieunternehmen, so haben diese laut Spence in der Konkurrenzsituation keine echte Rolle gespielt: "Wir haben sie einfach nicht aktiv wahrgenommen und wir haben nicht gesehen, dass sie etwas Interessantes tun."Apples HomePod erschien erst Mitte Januar, doch auch der bereitet dem Sonos-Chef keine Sorgen. "Wir wollen nie zu selbstbewusst sein, aber selbst wenn ich sehe, was Apple in letzter Zeit auf den Markt gebracht hat, könnte ich nicht aufgeregter und zuversichtlicher sein, was unsere Produkt-Roadmap und unsere Fähigkeit angeht, mehr und mehr von diesem 96 Milliarden Dollar schwerem, globalem Audiomarkt zu erobern."