Nvidia-Nutzer genervt: Windows 11 22H2 sorgt für Gaming-Probleme

Während das Windows 11 2022 Update (22H2) für viele Nutzer lang erwartete Funktionen mit sich bringt, scheinen Besitzer von Nvidia-Grafikkarten weniger glücklich. Angeblich sorgt der Patch für Gaming-Pro­ble­me. Unter anderem kommt es zu Stottern, Lags und FPS-Einbrüchen.

Wie äußert sich das Problem?

Was hilft gegen den Gaming-Bug?

Nvidia

Haben sich AMD Ryzen-Nutzer gerade erst von gravierenden Stotter-Problemen in Verbindung mit Windows 11 erholt, scheint das neue 22H2-Update für Nvidia-Grafikkarten zum Endgegner zu werden. Bei Reddit und in der Microsoft Community häufen sich die Berichte über drastisch reduzierte FPS-Zahlen in Spielen und eine gleichzeitige Limitierung der Prozessorleistung - egal ob Intel oder AMD. Bisher konnten lediglich Nvidia-GPUs und das Windows 11 2022 Update als gemeinsamer Nenner ausgemacht werden.Ein Großteil der Spieler berichtet darüber (via Bleeping Computer ), dass die CPU-Auslastung nach dem Update auf Windows 11 22H2 statt üblicher 50 bis 60 Prozent nur noch bis zu fünf Prozent betragen soll. Im Zuge dessen soll es zu FPS-Einbrüchen von einst weit über 120 FPS in den kritischen Bereich unter 30 FPS kommen. Ebenso wird von Stotter-Problemen (engl. Stuttering) in Verbindung mit Nvidia G-Sync sowie den Einstellungen für Super Resolution und der variablen Bildwiederholrate (Variable Refresh Rate, kurz VRR) berichtet.Den Nutzerberichten zufolge lässt sich das Problem derzeit nur beheben, indem ein Rollback auf die zuletzt verfügbare Windows 11-Version 21H2 durchgeführt wird. Weder Microsoft noch Nvidia haben sich bisher mit einem offiziellen Statement zu Wort gemeldet, wobei der Grafikkarten-Hersteller via Reddit Feedback sammelt, um den Fehler einzugrenzen. Wie ihr Updates deinstallieren und blockieren könnt, erfahrt ihr in unserer passenden Windows 11-Anleitung Die einzige gute Nachricht: Bisher scheint sich das Problem auf den Gaming-Bereich und Nutzer mit Nvidia-Grafikkarten (z.B. GeForce GTX 1080, RTX 3070 Ti, RTX 3080 & Co.) zu begrenzen. Im klassischen Office- und Multimedia-Betrieb sollten nach dem Windows 11 2022 Update (vorerst) keine Einschränkungen zu spüren sein.