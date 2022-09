Out-of-Band: Windows 11 Notfall-Patch behebt Lokalisierungs-Problem

Microsoft hat die Verteilung eines außerplanmäßigen Updates für Windows 11 gestartet, um Probleme in Zusammenhang mit Installationsdateien zu beheben. Es handelt sich um ein kumulatives Notfall-Update. Adressiert wird das neue Windows 11 2022 Update.

Highlights Behebt Lokalisierungsprobleme bei einigen Setup-Dateien. Diese Probleme konnten Sie daran hindern, Installationsmedien für nicht englische Sprachen zu erstellen.

Verbesserungen Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält Qualitätsverbesserungen. Zu den wichtigsten Änderungen gehören:



Behebung von Lokalisierungsproblemen bei einigen Installationsdateien. Diese Probleme können dazu führen, dass Sie keine Installationsmedien für nicht englische Sprachen erstellen können.

Wenn Sie frühere Updates installiert haben, werden nur die in diesem Paket enthaltenen neuen Updates heruntergeladen und auf Ihrem Gerät installiert.

Windows 11-Wartungsstapel-Update - 22621.378 Mit diesem Update werden Qualitätsverbesserungen am Wartungsstapel vorgenommen, der Komponente, die Windows-Updates installiert. Wartungsstapel-Updates (SSU) stellen sicher, dass Sie über einen stabilen und zuverlässigen Wartungsstapel verfügen, damit Ihre Geräte Microsoft-Updates empfangen und installieren können.

Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält Qualitätsverbesserungen. Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

Das Update wird in der Knowledge Base unter KB 5019311 geführt und steht bereits im Microsoft Update Katalog zur Verfügung. Mit diesem außerplanmäßigen Update behebt das Windows-Team einen Bug, der unter Umständen antrat, wenn versuchte, eine Installationsdatei für Windows 11 in einer nicht englischen Sprache zu erstellen. Bei vielen Nutzern schlug dieser Vorgang unerwartet fehl, daher gibt es jetzt eine rasche Lösung.Die neue Buildnummer lautet 22621.525. Wer bereits über das Insider Programm ein höheres Build installiert hat, bekommt das außerplanmäßige Update nicht angeboten.Das Update ist kumulativ. Außerplanmäßige Updates kommen selten vor. In der Regel hat Microsoft mittlerweile eine bessere Option an der Hand, wenn es nach einem Patch zu Problemen gekommen ist, nämlich die sogenannten KIR-Updates. Hinter dieser Abkürzung versteckt sich die "Know Issue Rollback"-Funktion. Mit diesen Updates, die Microsoft automatisch durchführen kann, werden schwerwiegende Probleme behoben, indem die Geräte wieder auf die Version vor einem fehlerhaften Update gebracht und dann anschließend mit einer korrigierten Update-Version ausgestattet werden.Das ist in diesem Fall aber nicht zielführend, weil die Probleme bei der Erstellung von Installationsmedien auftraten und damit ein Upgrade verhinderten.