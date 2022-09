Bluescreen: Intel-Teiber verhindern das Windows 11 2022 Update

Diverse Intel-Soundtreiber sorgen derzeit für Probleme unter Windows 11 . Fehlermeldungen und Bluescreens häufen sich, weshalb Microsoft betroffene Systeme vorerst vom Windows 11 2022 Update ausschließt. Der Workaround: Eine einfache Aktualisierung des Treibers.

Bei den betroffenen Treibern handelt es sich um jene des Intel Smart Sound Technology Audio Controllers, besser bekannt als Intel SST. In Kombination mit Intel Core-Prozessoren der 11. Generation und den Windows 11-Versionen 22H1 und 22H2 treten so gravierende Probleme auf, dass es zu sogenannten "stop errors" kommt, die sich mit einem Bluescreen zu Wort melden. Im Speziellen nennt Microsoft die Intel SST Treiber-Versionen 10.29.0.5152 und 10.30.0.5152.Wer über diese spezielle Kombination von Prozessoren, Betriebssystem und Intel-Treiber verfügt, ist derzeit nicht in der Lage, das Windows 11 2022 Update automatisch einzuspielen. Aufgrund der Inkompatibilitätsprobleme schiebt Microsoft hier einen Riegel vor. Allerdings ist die Lösung des Problems vergleichsweise einfach. Seitens Intel stehen bereits aktualisierte SST-Treiber mit den Versionsnummern 10.30.00.5714 oder 10.29.00.5714 und höher zur Verfügung.Spielt man die passenden Treiber-Updates über die Intel-Webseite oder die Datenbanken von Mainboard- und OEM-Herstellern ein, steht dem Update auf Windows 11 22H2 nur noch wenig im Weg. Microsoft erklärt allerdings, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, bis das Upgrade über die Windows-Update-Funktion erneut angeboten wird. Alternativ können nach der erfolgreichen Treiberaktualisierung der Installationsassistent für Windows 11 22H2, das Media Creation Tool oder die verfügbaren ISO-Dateien zum Update verwendet werden.Ob sich das Windows 11 2022 Update lohnt, erfahrt ihr in unserem Video-Rundgang (siehe oben) und unserer umfangreichen Artikelserie mit einem Ausblick auf die neuen Funktionen.