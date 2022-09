Explorer-Tabs & Co.: Ausblick auf das Windows 11-Update im Oktober

Nicht alle erwarteten Funktionen haben es in das neue Windows 11 2022 Update geschafft. Microsoft beabsichtigt deshalb im Oktober nachzulegen. Die Aufwertung des Explorers mit Tabs, der Taskleisten-Überlauf und eine verbesserte Fotos-App ste­hen auf dem offiziellen Plan.

Explorer, Fotos-Apps, Taskleiste und mehr sind erst im Oktober dran

Windows 11 22H2 sorgt für den lang erwarteten Feinschliff des Betriebssystems und dennoch konnten nicht alle Baustellen zum Release-Termin am 20. September abgeschlossen werden. Bereits im Vorfeld spekulierten Insider, dass die Redmonder über sogenannte "Moment"-Updates fehlende Funktionen nachreichen wollen. Nun bestätigt auch Microsoft eine "zusätzliche Reihe von Erlebnissen" im Oktober 2022.Zu den Neuerungen des Oktober-Updates gehören unter anderem die im Dev- und Beta-Kanal für Insider bereits verfügbaren Registerkarten (Tabs) für den Datei-Explorer von Windows 11, mit denen mehrere Explorer-Fenster wie in einem Browser organisiert werden können. Außerdem wird das Update der Fotos-App auf den nächsten Monat verschoben, das die Galeriefunktion nochmals optimieren und ein "Memories"-Erlebnis bieten soll.Weiterhin sollen die "Vorgeschlagenen Aktionen" beim Kopieren (engl. Suggested Actions) erst mit dem Oktober-Update von Windows 11 2022 erscheinen. Markierte Telefonnummern oder Termine können so über neue Schnelloptionen in kompatiblen Programmen, wie zum Beispiel Microsoft Teams , Skype, Outlook oder der Kalender App, geöffnet werden. Zu guter Letzt folgen weitere Optionen zum Teilen von Dateien und der Überlauf für die Taskleiste, der zum Einsatz kommt, sollten zu viele Apps geöffnet oder an der Taskleiste angepinnt werden.Zusätzliche Informationen rund um das heute erschienene Windows 11 2022 Update findet man in unserem großen Windows 11-Special , zusammen mit Anleitungen zur Installation und einem ausführlichen Video-Rundgang.