Nvidia bestätigt Windows 11-Probleme durch neue Debugging Tools

Changelog Beta-Version Nvidia Behebung von Problemen mit dem In-Game-Overlay für Spiele wie Farming Simulator 22, Cyberpunk 2077, PUBG: BATTLEGROUNDS und F1 2021.

Probleme mit der Desktop-Benachrichtigung für Belohnungen wurden behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Tastenkombination Alt+F12 in anderen Anwendungen unbrauchbar war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Leistungs-Overlay nach einem System-Neustart oder -Start auf Basis zurückgesetzt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das System nach einer Selbstaktualisierung automatisch neu gestartet wurde.

Nvidia

In einer Stellungnahme bestätigte der Chip-Hersteller den Fehler in Verbindung zwischen Windows 11 22H2 und den Nvidia GeForce-Karten.Nutzer bemerkten den Fehler vorrangig durch eine geminderte Leistung, es können sich aber auch verschiedene Darstellungsprobleme wie Stottern (Stuttering) durch die variable Bildwiederholrate oder FPS-Einbrüche mit anstatt 120 FPS unter 30 FPS zeigen. Laut Berichten auf Reddit und Feedback Hub kann Windows 11 22H2 in einigen Fällen auch BSOD (Blue Screen of Death) verursachen.Nvidia verspricht nun eine rasche Lösung. Das Team arbeitet an der Behebung des Fehlers und wird ein Update herausbringen. Wann es so weit ist, ist aber noch unklar. Es gibt aber bereits eine Beta-Version, die man ausprobieren kann. Mehr dazu am Ende des Beitrags, dort haben wir die Release-Notes für das Beta-Update angefügt Ein Sprecher von Nvidia bestätigte, dass sich der Chip-Hersteller bewusst ist, dass es bei bestimmten Spielen zu Leistungseinbußen kommen kann, wenn die finale Version von Windows 11 22H2 auf Systemen mit GeForce-Karten verwendet wird. Nvidia und Microsoft haben Probleme mit neuen "Grafik-Debugging-Tools" festgestellt, die mit Windows 11 22H2 hinzugefügt wurden. Die Unternehmen arbeiten daher jetzt auch eng zusammen, um Treiber-Updates zu veröffentlichen, die die Leistungsprobleme bei Spielen vollständig beheben sollen.Laut Nvidia wird die Windows 11 22H2-Funktion versehentlich aktiviert, also durch eine Komponente im Treiber getriggert, was dann die Probleme auslöst.