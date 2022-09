Windows 11: So könnt ihr Updates (de)installieren und blockieren

Microsoft stellt für Windows 11 mittlerweile gefühlt jeden zweiten Tag ein Update zur Verfügung, in einem Insider-Kanal ist das sogar noch öfter der Fall. Doch nicht immer läuft dabei alles glatt. Wer auf Probleme stößt, der kann bestimmte Updates auch deinstallieren. Wir zeigen wie.

So funktioniert das Deinstallieren:

Zunächst einmal sollte man die Einstellungen in Windows 11 öffnen.

In der linken Spalte sucht man Windows Update und klickt darauf.

Im Hauptfenster ist jetzt das Feld "Updateverlauf" anzuklicken.

Nun sucht man (weiter unten) den Punkt "Updates deinstallieren".

In der Liste, wo alle für eine Entfernung infrage kommenden Updates auftauchen, sucht man jenes aus, das man deinstallieren möchte oder muss und klickt auf der rechten Seite auf "Deinstallieren".

Nun ist das noch zu bestätigen und man wird zu einem Neustart des Systems aufgefordert. Nach einem Neustart ist das unerwünschte Update dann entfernt.

So kann man ein zuvor gelöschtes Update neu installieren:

Die Einstellungen sind erneut zu öffnen.

Auf Windows Update klicken.

Auf die Schaltfläche "Nach Updates suchen" klicken.

Das Update wird automatisch neu installiert, nach einem neuerlichen Neustart ist das entsprechende Update wieder auf dem System.

So kann man unerwünschte Updates blockieren

Hierfür benötigt man zunächst ein Microsoft-Tool, mit dem man Updates verstecken und auch zeigen kann, und muss es hier herunterladen.

Die .diagcab-Datei sollte doppelgeklickt werden, um das Tool zu starten.

Das Tool startet und muss mit "Weiter" bestätigt werden.

Nun sollte man auf "Hide updates" sowie erneut "Weiter" klicken.

Das System wird analysiert, was etwas dauern kann, und es wird das zuvor deinstallierte bzw. noch nicht aufgespielte Update angezeigt. Dieses ist anzuklicken bzw. auszuwählen, man bestätigt mit "Weiter" und beendet den Vorgang.

Kumulative Updates sind an sich dafür da, Probleme zu beheben und auch neue (kleinere) Features zu verteilen. Doch manchmal geht hier etwas schief und man wünscht sich, ein bestimmtes Update erst gar nicht aufgespielt zu haben. Manchmal genügt es auch, ein Update zu deinstallieren und noch einmal aufzuspielen, gelegentlich muss man eines auch blockieren. Das ist alles auch möglich und auch gar nicht besonders kompliziert. Und so geht's:Es kann natürlich vorkommen, dass eine Neuinstallation eines Updates nicht hilft, weil dieses grundsätzlich kaputt oder inkompatibel ist. Man will aber womöglich dennoch andere Aktualisierungen über Windows Update durchführen. In diesem Fall kann man ein bestimmtes Update zielgerichtet sperren.Das geblockte Update bleibt damit gesperrt. Wenn allerdings eine neue Version kommt, dann wird diese erneut heruntergeladen und installiert.