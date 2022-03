Elon Musk sagt voraus, wann Menschheit auf dem Mars landen wird

SpaceX-Chef Elon Musk spricht schon seit vielen Jahren von der Besiedlung des Mars, es ist auch eine der wichtigsten Triebfedern aller seiner Weltraumaktivitäten. Nun hat sich Musk dazu geäußert, wann die Menschheit die Marsoberfläche betreten wird, nämlich in sieben Jahren.

Datum schwer vorhersagbar

Laut Musk wird der erste Mensch im Jahr 2029 zum ersten Mal einen Fuß auf die Marsoberfläche setzen. Konkret wurde der Tesla- und SpaceX-Chef von einem Nutzer bzw. Weltraum-begeisterten Account namens Space_Hub gefragt, wann er laut derzeitigem Stand mit einer bemannten Landung auf dem Mars rechnet.Genauer gesagt teilte Space_Hub ein Bild, das oben die Landung des ersten Menschen auf dem Mond zeigt und darunter ein Artwork erster Mars-Astronauten. Das Datum war im ersten Fall natürlich 1969, beim unteren Bild war nur ein offenes "20_ _?" zu lesen. Musk antwortete auf diese Steilvorlage auch entsprechend mit dem passenden Datum bzw. Jahr und schrieb 2029 - also 60 Jahre nach Neil Armstrongs ersten Schritt auf einem Himmelskörper außerhalb der Erde.Damit relativiert der SpaceX-Chef frühere Aussagen aber durchaus: Denn erst im Vorjahr sprach er davon, dass die Menschheit - und damit meint er in erster Linie auch sein eigenes Weltraumunternehmen - "weit vor 2030" auf dem Roten Planeten landen werde. Allerdings muss man hier anmerken, dass er hier vor allem unbemannte Missionen meinte. Im Herbst 2020 sagte er indes, dass das bereits in zwei Jahren der Fall sein werde.Allerdings sollte man bei Musk mit solchen Vorhersagen vorsichtig sein, denn die Landung auf dem Mars erfordert diverse technologische Lösungen, von denen viele noch nicht bereit oder verfügbar sind. SpaceX selbst arbeitet derzeit intensiv an Starship, also der zentralen Rakete/Raumschiff-Kombination für die Reise zum Mars, dieses muss auch noch den Jungfernflug des kompletten Systems (also beider Stufen) bestehen.