Nein, die Nasa hat keine geheimnisvolle Tür auf dem Mars gefunden

Auf dem Mars warten noch sehr viele Rätsel, die es zu lösen gilt. Eine geheimnisvolle Tür auf der Oberfläche gehört aber nicht dazu. Die Nasa hatte ein neues Bild veröffentlicht, das scheinbar einen Eingang im roten Felsen zeigt. Die Erklärung ist aber eine ganz andere.

Menschen sehen gerne Dinge, die nicht da sind

Das Phänomen mit dem Muster

Seit einem Jahrzehnt liefert der Curiosity Rover der NASA faszinierende Einblicke des Mars, das unser Wissen über den Roten Planeten deutlich erweitert hat. An seinem 3466. Marstag - auf der Erde entspricht das dem 7. Mai 2022 - hatte der Rover seine Hauptkamera Mastcam auf einen Hügel mit der Bezeichnung "East Cliff" gerichtet. Dabei sollte eine Aufnahme entstehen, die auf der Erde bei Wissenschaftlern und Beobachtern auf jeden Fall für gehobene Augenbrauen sorgte. Auf dem Bild zeigt sich in einem Bereich scheinbar eine kleine Tür.Finden solche Bilder außerhalb der Wissenschaftsgemeinde schnell als vermeidliche Sensation Verbreitung, lässt die Nasa hier keinen Raum für wilde Spekulationen. Demnach weist der Hügel, der Teil der größeren Struktur Mount Sharp ist, eine ganze Reihe von natürlich vorkommenden offenen Brüchen auf. "Darunter einen, der etwa 30 cm hoch und 40 cm breit ist und die Größe einer Hundetür hat", so die Wissenschaftler in ihrem Statement . Danach folgt die klare Einordnung: "Diese Art von offenen Brüchen sind im Grundgestein sowohl auf der Erde als auch auf dem Mars üblich."Auch im entsprechenden Twitter-Thread bemüht sich das Curiosity-Team um eine klare Einordnung: "Es mag zwar wie eine kleine Tür aussehen, aber in Wirklichkeit ist es ein natürliches geologisches Merkmal." Hier folgt auch der Verweis auf das Phänomen, das erklärt, warum viele Betrachter hier sofort eine vermeintlich künstliche Struktur erkennen wollen.Pareidolie bezeichnet die Tatsache, dass bekannte Muster scheinbar in anderen Gegenständen wiedererkannt werden. Das passiert gerade auf dem Mars immer wieder