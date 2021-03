Elon Musk: SpaceX wird schon "weit vor 2030" auf dem Mars landen

SpaceX arbeitet derzeit unter Hochdruck daran, Booster und Raumschiff startklar zu machen: Die Kombination Super Heavy und Starship soll Menschen zunächst zum Mond und später zum Mars bringen. SpaceX-Chef Elon Musk hat nun die Pläne, wie das gehen soll, konkretisiert.

ESA "in Panik"

Dass Elon Musk von einem Flug zum Mars und der Besiedlung des Roten Planeten träumt, ist alles andere als ein Geheimnis. Der SpaceX-Chef spricht immer wieder darüber, dass die Menschheit den Mars besiedeln muss und wird. Wie das geschehen soll, ist bereits grund­le­gend bekannt, denn derzeit testet SpaceX das Starship. Das ist die zweite Stufe des einst als BFR (Big Fucking Rocket) bekannten Großraketenprojekts, das Raumschiff wird dann später auf dem Booster Super Heavy "sitzen".Der Zeitplan war schon bisher in Grundzügen bekannt, doch Musk hat diesen nun weiter konkretisiert bzw. betont, dass man im Zeitplan liegt. Auf Twitter schrieb der 49-Jährige (via t3n ): "SpaceX wird weit vor 2030 Raumschiffe auf dem Mars landen. Die wirklich harte Schwelle ist, die Mars Base Alpha autark zu machen."Bis 2030 sind es natürlich noch einige Jahre, besonders genau ist die Angabe also nicht. Musk hat allerdings bereits im Herbst 2020 auf einer Konferenz erklärt, dass die erste Mars­ra­ke­te im Jahr 2024 zum Nachbarplaneten der Erde fliegen soll. Dabei soll es sich aber zu­nächst um einen unbemannten Flug handeln.Der Zusammenhang, in dem die aktuelle Be­mer­kung fiel, war allerdings ein anderer: Denn Musk kommentierte zunächst einen Be­richt von Ars Technica , in dem der eu­ro­pä­i­schen Raum­fahrt attestiert wurde, dass diese zu­neh­mend von SpaceX unter Druck gerät und bei der ESA des­halb bereits regelrechte Panik herrsche.Dazu meinte Musk: "Sie zielen zu niedrig" (An­mer­kung: im Sinne von Ambition). Nur Ra­ke­ten, die vollständig und schnell wie­der­ver­wend­bar sind, werden wettbewerbsfähig sein. Alles andere wird wie ein Stoff-Dop­pel­de­cker im Zeit­al­ter der Jets wirken."