Elon Musk ist sicher: Keiner braucht E-Autos mit 1000 km Reichweite

Die Reichweite von Elektroautos im Vergleich mit Verbrennern ist ein heiß diskutiertes Thema. Laut Elon Musk hätte Tesla schon lange ein Fahrzeug mit 1000 Kilometer Reichweite produzieren können, das würde aber einfach kaum Sinn ergeben.

Elektroautos mit 1000 Kilometer Reichweite: Nicht sinnvoll laut Musk

Musk schon länger kein Reichweiten-Fan

In Diskussionen um die Vor- und Nachteile bei der Nutzung eines Elektroautos wird sehr oft ein Faktor angeführt: Reichweite. Waren E-Autos vor Jahren hier noch sehr deutlich beschränkt, bringen moderne Akku-Technologien die neueren Modelle immer näher an die Verbrenner-Kollegen heran. Geht es nach Elon Musk, gibt es für die Reichweite bei Elektroautos aktuell aber eine sinnvolle Grenze.Wie der Tesla-Chef in einer Diskussion auf Twitter ausführt, hätte sein Unternehmen schon vor einem Jahr "ein Model S mit 600 Meilen (ca. 966 km) Reichweite" produzieren können. "Aber das hätte das Produkt meiner Meinung nach verschlechtert, da man in 99,9 % der Fälle unnötige Batteriemasse mitschleppen würde, was die Beschleunigung, das Handling und die Effizienz verschlechtert", so Musk. "Selbst unser Auto mit einer Reichweite von mehr als 400 Meilen (ca. 644 km) bieten mehr, als die meisten je nutzen werden", ist sich der Tesla-Chef sicher.Wie Electrek berichtet, geht den Aussagen Musks eine längere Geschichte voraus. Ursprünglich hatte Tesla im letzten Jahr auch das neue Model S Plaid+ mit einer Reichweite von 520 Meilen (ca. 837 km) angekündigt. Später wurde das Projekt aber eben genau mit der Begründung gestrichen, dass mit einer solchen Reichweite und der benötigten Akku-Kapazität zu große Nachteile verbunden wären.Elon Musk damals gegenüber Electrek: "Wir haben festgestellt, dass bei einer Reichweite von mehr als 400 Meilen noch mehr Reichweite nicht wirklich von Bedeutung ist. Es gibt so gut wie keine Fahrten über 400 Meilen, bei denen der Fahrer nicht ohnehin für Toiletten, Essen, Kaffee usw. anhalten muss."