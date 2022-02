Windows 11 22H2: Sticker für Desktop-Wallpaper aufgetaucht

Eine zukünftige Version des Redmonder Betriebssystems Windows 11 soll über ein neues Personalisierungs-Feature verfügen. Die Nutzer können Sticker zu ihren Desktop-Hintergründen hinzufügen. Darüber hinaus soll jeder die Sticker mit Hilfe einer Editor-App bearbeiten können.

Sticker sollen zunächst nicht animiert sein

Die Funktion ist derzeit noch nicht aktiviert und wurde vom Twitter-Nutzer Albacore im Code des Redmonder Betriebssystems entdeckt. In den Einstellungen soll es bald die Möglichkeit geben, das Wallpaper mit Stickern zu verschönern. Die Option kommt dann im Untermenü "Hintergrund", das sich unter dem Punkt "Personalisierung" finden lässt, zum Vorschein. Die Grafiken sollen mit einem neuen Sticker Editor bearbeitet werden können.Microsoft dürfte das Kontextmenü um den Punkt "Sticker editieren" erweitern. Solange keine Slideshow genutzt, das Wallpaper nicht automatisch an den Bildschirm angepasst und nur ein Monitor verwendet wird, sollten sich die Sticker beim Hintergrund-Wechsel nicht ändern.Bisher ist noch unklar, welchen Zweck die Sticker erfüllen und wie sie genau funktionieren sollen. Bei den Stickern für Wallpaper handelt es sich voraussichtlich um statische Grafiken. Natürlich wäre es denkbar, dass Microsoft die Sticker mit Animationen ausstattet. Albacore geht jedoch davon aus, dass die Sticker zunächst statisch sind. Ob die Sticker mit den neuen Drittanbieter-Widgets zusammenhängen, ist noch nicht bekannt. Womöglich arbeiten die Redmonder daran, die damals aus Sicherheitsgründen abgeschafften Vista Gadgets auf Windows 11 zu bringen.Zum aktuellen Zeitpunkt bleibt offen, wann sich die Sticker zu den Desktop-Hintergründen hinzufügen lassen. Der Code ist bislang lediglich in experimentellen Builds aufgetaucht. Es dürfte allerdings nicht mehr lange dauern, bis das Feature in einer ersten Insider-Version des Betriebssystems landet und von den ersten Nutzern ausprobiert werden kann. Einen finalen Build mit den Stickern könnte Microsoft dann in den kommenden Monaten ausrollen.