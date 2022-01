Holy Shit: Microsoft kauft Activision Blizzard für 70 Milliarden Dollar

Wer gedacht hat, dass die Übernahme von Bethesda verrückt war, der sollte sich jetzt hinsetzen: Microsoft hat heute die Übernahme von Activision Blizzard bekannt gegeben. Der kolportierte Preis beträgt 68,7 Mrd. Dollar. Sollte der Deal durchgehen, wird Microsoft ein Gaming-Gigant.

Damit übernimmt Microsoft folgende Studios:

Activision Publishing

Blizzard Entertainment

Beenox

Demonware

Digital Legends

High Moon Studios

Infinity Ward

King

Major League Gaming

Radical Entertainment

Raven Software

Sledgehammer Games

Toys for Bob

Treyarch

Das Spiele-Portfolio von Activision Blizzard umfasst folgende Titel und Reihen:

Call of Duty

Warcraft / World of Warcraft

StarCraft

Diablo

Hearthstone

Heroes of the Storm

Overwatch

Candy Crush Saga

Crash Bandicoot

Guitar Hero

Tony Hawk's

Spyro / Skylanders

Phil Spencer äußert sich zur Übernahme von Activision Blizzard

Aktienkurse von Activision Blizzard und von Microsoft:

Das Wort Knalleffekt an dieser Stelle wäre stark untertrieben, aber die Gerüchte haben sich bestätigt: Microsoft hat wieder zugeschlagen. Und wie: Der Redmonder Konzern hat die Übernahme des gemessen am Umsatz weltgrößten Spiele-Publishers bekannt gegeben. Wenn die Kartellbehörden das Geschäft durchwinken, dann wird Microsoft ein neuer Gigant am Spielemarkt. Microsoft schreibt: "Als Team haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Freude und die Gemeinschaft des Spielens auf alle Menschen auf diesem Planeten auszudehnen. Wir alle wissen, dass Gaming die lebendigste und dynamischste Form der Unterhaltung weltweit ist, und wir haben die Kraft der sozialen Verbindung und Freundschaft erlebt, die Gaming möglich macht. Während wir diese Mission verfolgen, ist es unglaublich aufregend zu verkünden, dass Microsoft sich bereit erklärt hat, Activision Blizzard zu übernehmen."Bis das Geschäft abgesegnet ist, bleibt Activision Blizzard eigenständiges Unternehmen unter der Führung von Bobby Kotick. Danach wird Phil Spencer neuer CEO von Microsoft Gaming, dem ab diesem Zeitpunkt wohl mit Abstand größtem Gaming-Publisher der Welt. Nur Sony und Tencent, inklusive Hardware-Verkäufen, können Microsoft Gaming umsatztechnisch (noch) überflügeln.Phil Spencer schreibt, dass "wir nach Abschluss so viele Activision Blizzard-Spiele wie möglich im Xbox Game Pass und PC Game Pass anbieten werden, sowohl neue Titel als auch Spiele aus dem unglaublichen Katalog von Activision Blizzard."