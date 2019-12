McAfee Labs Stinger - Wurmvernichtung

Portable Schutzmaßnahme

Notfall-Reinigungswerkzeug

Will man akut infizierte Computersysteme von Würmern und Viren befreien, muss eine Software her, die auf umfangreiche und topaktuelle Datenbanken der "populärsten" Malware zurückgreifen kann. McAfee Labs Stinger 12.1.0.3388 kann hier unkompliziert und ohne vorherige Installation helfen.Wie die Entwickler von McAfee Labs schreiben, wurde Stinger dafür entwickelt, ganz gezielt spezielle Schädlinge auf Systemen ausfindig zu machen und diese anschließend zuverlässig zu entfernen. Da die Software keinen Echtzeitschutz beinhaltet, kann diese aber nicht als Ersatz für vollwertige Antiviren-Lösungen dienen. Vielmehr soll das Spezialwerkzeug Administratoren und anderen Nutzern dabei helfen, bereits befallene Systeme zu reinigen.Nach dem Download kann Stinger ohne weitere Installation ausgeführt werden. Dafür genügt ein Klick auf die entsprechende EXE-Datei - schon zeigt sich das minimalistische Nutzerinterface des kleinen, aber effektiven Antiviren-Tools. Nach einem weiteren Klick auf "Scan" durchsucht Stinger Root, laufende Prozesse, geladene Module, die Registry und Ordnereinträge, die bekanntermaßen von Malware infiziert werden, und repariert oder löscht betroffene Dateien automatisch.Der Nutzer kann in den Optionen weitere Festplatten und Ordner in den Scan-Prozess aufnehmen. Darüber hinaus haben fortgeschrittene User die Möglichkeit bis zu 1000 MD5-Hashes auf eine eigene Blacklist zu setzen. Das soll vor allem Systemadministratoren helfen, die eine Bedrohung erkannt haben, die noch nicht in offiziellen Datenbanken vermerkt wurde.Für den Virenschutz im Alltag reicht ein klas­sischer Virenscanner vollkommen aus. McAfee Labs Stinger soll dann helfen, wenn akute Bedrohungslagen auftreten oder ein System bereits mit Schädlingen infiziert wurde. Mit jedem Build wird Stinger dabei um neue und verbesserte Signaturen erweitert, die immer in der Readme-Datei einsehbar sind. Da das Programm nicht installiert werden muss, kann es auf gut sortierten USB-Rettungs-Sticks seinen Platz finden.