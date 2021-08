Samsung hat einen Kill-Switch in Fernsehern - und setzt diesen auch ein

Samsung Electronics kann die von ihm produzierten Fernseher jederzeit auf Distanz abschalten. Dafür sorgt das so gennante TV Block-Feature, das jetzt erstmals in größerem Stil von Seiten des Herstellers zum Einsatz gebracht wurde.

Feature birgt Risiken

Samsung HCMC

Auslöser waren Unruhen in Südafrika, bei denen auch zahlreiche Geschäfte geplündert wurden, berichtet BleepingComputer . Die Täter hatten hier unter anderem auch Samsung-Fernseher aus Elektronik-Märkten und Lagern entwendet - wahrscheinlich, um sie anschließend weiterzuverkaufen. Wie Samsung nun mitteilte, seien die entsprechenden Geräte nun stillgelegt worden.Dafür setzte man das TV Block-Feature ein, das in allen neueren TV-Geräten des Herstellers vorhanden ist. Die Funktion sorgt dafür, dass die Fernseher nicht mehr benutzbar sind, wenn sie Kontakt zu einem Samsung-Server aufnehmen und ihre Serien-Nummer auf einer Blacklist steht. Dies soll in erster Linie als Diebstahlschutz dienen. Und falls Kunden ungerechtfertigt von einer entsprechenden Sperre betroffen sind, können sie das Problem durch Kontakt mit dem Kundendienst und dem Nachweis entsprechender Kaufbelege wieder aus der Welt schaffen. Maximal 48 Stunden soll dies dauern.Ähnliche Diebstahlschutz-Systeme haben sich in der Vergangenheit durchaus als effektiv herausgestellt. So gingen die Raubüberfälle, bei denen Kriminelle teure iPhones stehlen wollten, massiv zurück, nachdem sich herumgesprochen hatte, dass Apple die Geräte ebenfalls sperren kann. Allerdings handelte es sich hier eben um Smartphones, die mit sehr hoher Sicherheit Verbindungen zum Internet aufnehmen. Die Fernseher lassen sich hingegen auch problemlos ohne Kontakt zum Netz betreiben, wenn man bereit ist, auf einige Komfort-Features zu verzichten.Eine Funktion wie TV Block birgt hingegen auch Risiken. Denn zumindest theoretisch ist es möglich, dass sich Angreifer Zugang zum Kommunikationsweg zwischen Fernseher und Samsung-Server verschaffen und im größeren Stil Sabotage betreiben. Und auch gezielte Abschaltungen durch Attacken auf einzelne Geräte sind hier denkbar, da Fernseher nicht zu den Geräten gehören, bei denen Anwender darauf achten, regelmäßig Sicherheits-Updates zu installieren.