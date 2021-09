Nintendo Switch wird billiger: Preissenkung auf 299 Euro ist offiziell

Nintendo hat wie erwartet heute eine Senkung der offiziellen unverbindlichen Preisempfehlung für die Nintendo Switch vorgenommen. Ab sofort beträgt die UVP für die seit 2019 erhältliche Version der Nintendo-Konsole 299,99 Euro - immerhin ein Nachlass von 30 Euro.

Preissenkung knapp einen Monat vor dem Start der neuen OLED-Version

Schon am Freitag zeichnete sich ab , dass Nintendo den offiziellen Verkaufspreis der Switch in Kürze senken würde. Die Gerüchte haben sich laut Eurogamer jetzt bestätigt, so dass die Nintendo Switch jetzt 30 Euro günstiger bepreist ist. Seit ihrer Markteinführung lag die UVP immer bei 329,99 Euro, jetzt korrigiert Nintendo den Preis für die Konsole auf 299,99 Euro herunter.Die Preissenkung ist noch nicht bei allen Einzelhändlern umgesetzt worden, laut dem WinFuture Preisvergleich ist die Switch aber bei Anbietern wie Saturn und MediaMarkt, Amazon und Otto bereits zu dem neuen, niedrigeren Preis erhältlich. Damit könnte Nintendo die Verkäufe kurz vor der Einführung des teureren neuen Modells mit OLED-Display noch einmal ankurbeln.Die neue OLED-Variante der Switch wird in Europa ab dem Oktober erhältlich sein, kann aber schon jetzt vorbestellt werden . Allerdings gibt es im Inneren der Konsole abgesehen vom neuen Display wohl keine großen Neuerungen. Für manche Kunden könnte der jetzt günstigere Preis der "Original"-Switch mit knapp 300 Euro also durchaus ein Grund sein, nicht die 364,99 Euro UVP für die OLED-Version auf den Tisch zu legen.Bei der verbesserten neuen OLED-Switch ist das Display etwas größer und leuchtet dank der geänderten Bildschirmtechnik heller. Darüber hinaus wurde der Klappständer überarbeitet und es gibt bessere Lautsprecher. Im neuen Dock steckt zudem ein Ethernet-Port, um eine Kabelverbindung ins Internet herzustellen.Nintendo hat damit, anders als zuvor vielfach vermutet wurde, zunächst nur ein eher behutsames Upgade der Switch vorgenommen. Viele Quellen hatten vor dem Launch der Switch mit OLED-Display behauptet, es werde auch eine schnellere CPU zum Einsatz kommen, wofür es zumindest bisher keine Belege gibt.