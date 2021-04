Umdenken bei Samsung: Erste OLED-Fernseher für 2022 in Aussicht

In Kooperation mit LG soll Samsung an ersten OLED-TVs arbeiten, die bereits im nächsten Jahr vorgestellt werden könnten. Einem Bericht zu­fol­ge sorgen steigende LCD-Preise zum Umdenken des Her­stel­lers, der dem Markt für OLED-Fernseher bisher ferngeblieben ist.

Steigende LCD-Kosten und geringe OLED-Ausbeute

LG

Konzentriert sich Samsung derzeit auf LCD-Technik mit klassischer LED- und neuer Micro- sowie Mini-LED-Beleuchtung, dürfte das südkoreanische Unternehmen sein TV-Portfolio 2022 um erste OLED-Modelle erweitern. Unter Berufung auf oftmals gut informierte, industrienahe Quellen berichten die Kollegen des MoneyToday Networks über eine mögliche Partnerschaft zwischen Samsung und LG. Die Display-Sparte des Konkurrenten soll Samsung noch in die­sem Jahr mit einer Million OLED-Panels beliefern und das Kontingent im nächsten Jahr auf eine Stückzahl von vier Millionen steigern.Ein großer Deal in Anbetracht dessen, dass LG in diesem Jahr lediglich acht Millionen OLED-Panels produzieren soll. Grund für die Zusammenarbeit dürfte nicht nur die weiterhin hohe Attraktivität der OLED-Fernseher sein, sondern vorrangig die steigenden Kosten zur Fer­ti­gung von LCD-Panels. Innerhalb eines Jahres sollen sich diese um mehr als 70 Prozent erhöht haben. Experten erwarten zudem eine weitere, zehnprozentige Steigerung der Pro­duk­tions­kos­ten allein im zweiten Quartal 2021. Ob sich diese auf die Preise der Samsung (Neo) QLED-Modelle in Deutschland auswirken, bleibt abzuwarten.Gerüchten zufolge soll Samsung zudem mit Problemen hinsichtlich der Ausbeute (Yield Rate) konfrontiert sein, welche die Produktion eigener OLED-Displays einschränkt. Ob und wann die Vorstellung erster Samsung OLED-TVs geplant ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Ebenso offen bleibt die Frage, wie sich die neuen Modelle preislich und mar­ke­ting­tech­nisch in das vergleichsweise gut bestückte und stark beworbene QLED-Portfolio einordnen werden. Bisher wurden die Informationen rund um eine OLED-Partnerschaft weder von LG, noch von Samsung bestätigt.