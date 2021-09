Nintendo Switch könnte schon sehr bald Game Boy-Spiele bekommen

Nintendos aktuelle Konsole Switch ist und bleibt überaus populär und für das Gerät kann man auch über Switch Online diverse Spieleklassiker früherer Generationen bekommen. Ein Gerät wird aber noch nicht unterstützt, nämlich der Game Boy. Doch bald könnte es soweit sein.

Vier Emulatoren an Bord

Switch Online feiert demnächst seinen dritten Geburtstag und schon jetzt bietet der Dienst neben Features wie Multiplayer-Zugang und Cloud-Saves auch ältere Games an. Diese betreffen derzeit Klassiker aus der NES- sowie Super NES-Ära und da werden sicherlich nicht nur Retro-Freunde fündig.Demnächst könnte das Angebot signifikant wachsen, denn wie Nintendo Life unter Berufung auf den "Nate the Hate" genannten Podcast berichtet, bereitet der japanische Videospielanbieter aktuell die Erweiterung von Switch Online um Game Boy- und Game Boy Color-Titel vor. Das soll bereits in den nächsten Wochen erfolgen.Es ist nicht das erste Mal, dass Game Boy bzw. Game Boy Color im Zusammenhang mit Switch Online genannt werden. Vieles geht auf per Data-Mining aufgespürte Informationen von 2019 zurück, diese verrieten, dass in der NES-Anwendung von Nintendo gleich vier unterschiedliche Emulatoren stecken. Der dritte Emulator trägt den Titel "Hiyoko", diesen halten Podcaster NateDrake und sein Co-Host "MVG" für jenen, der für Game Boy-Spiele gedacht ist.Bislang konnte man das alles als Gerücht klassifizieren, allerdings hat sich Nintendo Life bei eigenen Quellen umgehört und bestätigt nun, dass die Unterstützung von Game Boy und Game Boy Color bzw. der entsprechenden Spiele "wirklich bald" kommen werde.Die Nintendo-Seite hat aber auch eine schlechte Nachricht, denn derselbe Insider sagte, dass Game Boy Advance (GBA)-Spiele in näherer Zukunft nicht zu erwarten sind. Das liegt wohl zum Teil daran, dass mehrere Gaming-Unternehmen aktuell an Neuveröffentlichungen von GBA-Spielen arbeiten - darunter Nintendo selbst, das aktuell ein Advance Wars-Remaster vorbereitet.