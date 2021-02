Neo QLED 2021: Samsung nennt Preise für erste Mini-LED-Fernseher

Nach der Vorstellung erster Mini-LED-Fernseher anlässlich der CES 2021 spricht Samsung nun offiziell über die Preise und die Verfügbarkeit seiner neuen Neo-QLED-TVs. Die 4K- und 8K-Modelle mit Größen zwischen 55 und 85 Zoll sollen im März ab 1600 US-Dollar starten.

In den USA starten die 4K-Neo-QLEDs ab 1600 US-Dollar

Samsung QN85A Neo-QLED (55 Zoll) für 1600 US-Dollar

Samsung QN85A Neo-QLED (65 Zoll) für 2200 US-Dollar

Samsung QN85A Neo-QLED (75 Zoll) für 3000 US-Dollar

Samsung QN85A Neo-QLED (85 Zoll) für 4500 US-Dollar

Samsung QN90A Neo-QLED (55 Zoll) für 1800 US-Dollar

Samsung QN90A Neo-QLED (65 Zoll) für 2600 US-Dollar

Samsung QN90A Neo-QLED (75 Zoll) für 3500 US-Dollar

Samsung QN90A Neo-QLED (85 Zoll) für 5000 US-Dollar

Premium-Fernseher mit 8K-Auflösung kosten bis zu 9000 US-Dollar

Samsung QN800A Neo-QLED (65 Zoll) für 3500 US-Dollar

Samsung QN800A Neo-QLED (75 Zoll) für 4800 US-Dollar

Samsung QN800A Neo-QLED (85 Zoll) für 6500 US-Dollar

Samsung QN900A Neo-QLED (65 Zoll) für 5000 US-Dollar

Samsung QN900A Neo-QLED (75 Zoll) für 7000 US-Dollar

Samsung QN900A Neo-QLED (85 Zoll) für 9000 US-Dollar

Ausstattung und Funktionen der Neo-QLED-Fernseher

Abseits den vom südkoreanischen Konkurrenten LG dominierten OLED-TVs spielen Fernseher mit Mini-LED-Beleuchtung in diesem Jahr eine besonders große Rolle. Samsung positioniert sich dabei mit der Neo-QLED-Reihe am Markt, die zumindest in den Vereinigten Staaten schon im nächsten Monat an erste Kunden ausgeliefert werden soll. Wie die Kollegen von SamMobile berichten, kommuniziert das Unternehmen anlässlich des Pre-Order-Starts seine unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für den US-Markt.Die 4K-Fernseher mit neuer Neo-QLED-Technologie werden in Diagonalen zwischen 55 und 85 Zoll angeboten und unterteilen sich in die Baureihen QN85A sowie QN90A. Bei der Preis­spanne rangieren die Smart-TVs hier zwischen 1600 und 5000 US-Dollar. Bezieht man den Um­rech­nungs­kurs und die deutsche Mehrwertsteuer ein, könnten die Preise im Verhältnis 1:1 in Euro umgemünzt werden. Samsung Deutschland hat sich jedoch bisher (noch) nicht offiziell zu diesen geäußert.Ähnlich der neuen 4K-Modelle werden Samsung Neo-QLED-Fernseher mit hoher 8K-Auf­lö­sung zum Start ebenfalls in zwei Serien angeboten - QN800A und QN900A. Wie es zu er­war­ten war, liegen die Preise in diesem Bereich deutlich höher. Es werden mindestens 3500 US-Dollar für 65 Zoll fällig, während das Flaggschiff mit 85 Zoll-Diagonale für 9000 US-Dollar über die Ladentheken gehen soll. Ein kompaktes 55 Zoll-Modell soll für die Premium-Baureihe bisher nicht angedacht sein.Alle Premium-Modelle des Herstellers werden mit einem 120 Hz-Bildschirm samt AMD Free­Sync Premium Pro und Features wie HDR10+, HLG, 4K/8K-Upscaling via künstlicher In­tel­li­genz, Amazon Alexa und einem Object Sound Tracking+ verkauft. Ebenso dürften alle Fern­se­her eine solarbetriebene Fernbedienung erhalten. Unterschiede zeigen sich abseits der mög­li­chen Bildqualität im Design der Smart-TVs und beim verbauten Soundsystem (60 bis 80 Watt, max. 4.2.2-Channel). Die neuen Mini-LED-Modelle von Samsung sollen am 18. März (8K) respektive 20. März (4K) in den USA ausgeliefert werden. Ein offizieller Startschuss für den deutschen Markt ist bisher nicht bekannt.