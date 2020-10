Cyberpunk 2077: Verschiebung hat negative Folgen für andere Spiele

Diese Woche musste CD Projekt Red zum mittlerweile x-ten Mal Kunden und Spieler enttäuschen, denn erneut musste man bekannt geben, dass sich Cyberpunk 2077 verschiebt - um drei Wochen. Das hat nicht nur direkte Folgen für das polnische Studio, sondern auch für andere.

Path of Exile macht Platz

Cyberpunk 2077-Fans und -Vorbesteller sind dieser Tage einigermaßen sauer, denn wieder musste CD Projekt Red bekannt geben, dass man den angekündigten Termin nicht halten kann. Grund sind vor allem die Versionen für die gerade noch aktuellen Konsolen, denn diese erfordern noch letzten Feinschliff - die Ausgaben für PC sowie Xbox Series X und PlayStation 5 sollen bereits startklar sein.Doch die erneute Verschiebung des Spiels wirft auch die Pläne anderer Anbieter durcheinander: Denn der neue Termin von Cyberpunk 2077 am 10. Dezember 2020 funkt auch anderen Titeln dazwischen. Konkret bedeutet das, dass einige nicht gegen einen potenziellen oder besser gesagt wahrscheinlichen Megahit wie Cyberpunk 2077 antreten wollen.So hat Grinding Gear Games laut PC Gamer bekannt gegeben, dass man die (große) Endgame-Erweiterung mit der Versionsnummer 3.13 verschieben muss. Diese sollte eigentlich am 11. Dezember starten und wäre eigentlich auch fertig geworden. Denn die Macher des Free-to-Play-Action-Rollenspiels versichern, dass man absolut im Plan war und die Erweiterung bereits in einem "sehr stabilen und polierten Zustand" sei.Grinding Gear Games erklärte aber in einem Beitrag im Forum , dass man Cyberpunk 2077 aus dem Weg gehen möchte: "Wir wollen unsere Spieler nicht in die Lage versetzen, zwischen diesen beiden Games wählen zu müssen, deshalb haben wir beschlossen, Platz zu machen und die Veröffentlichung von Path of Exile 3.13 auf Januar zu verschieben." Für die PoE-Fans, die gar kein Interesse an Cyberpunk 2077 haben, ist das natürlich eine besonders schlechte Nachricht.