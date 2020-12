Cyberpunk 2077 löst Flutwelle an Piraterie und Takedowns aus

CD Projekt Reds neues Rollenspiel, viele bezeichnen es als Meisterwerk, ist nun offiziell verfügbar. Der Hype in den vergangenen Tagen war ge­waltig und das hat auch Folgen für die Piraterie-Szene . Denn Schwarz­kopien sind gefragter denn je - und das gilt auch im Allzeit-Vergleich.

Cyberpunk 2077 benötigt Patch

Das bekannte Filesharing-Blog TorrentFreak beobachtet die Piraterie seit bereits vielen Jahren und hat entsprechend viel erlebt. Im Fall von Cyberpunk 2077 zeigt man sich aber beeindruckt und meint, dass das Science-Fiction-Rollenspiel mit einer Rate kopiert wird, die man "selten" erlebt. Denn sobald das Spiel heute Morgen live geschaltet wurde, explodierte nicht nur die Aktivität auf legalen Plattformen, sondern auch auf den illegalen.Genau genommen waren Piraten sogar noch früher dran als Steam und Co.: Denn laut TorrentFreak machte bereits gestern Abend die Nachricht die Runde, dass eine funktionierende Version aufgetaucht ist. Schon zuvor gab es - "dank" des Preloads - im Netz diverse Kopien des Spieles, diese waren aber nicht ohne zusätzlichen Code lauffähig. Dieser tauchte dann jedoch auf und die Piraterie-Schleusen öffneten sich flutartig.Szenekenner warnten allerdings davor, diese frühen Kopien zu installieren, Grund sind natürlich die ersten (riesigen) Patches für Cyberpunk 2077. Denn das Spiel ist nicht nur ein Meisterwerk, es gilt auch als ziemlich buggy. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis "gepatchte" und komprimierte Versionen im Netz auftauchen.CD Projekt Red indes hat alle Hände voll zu tun, gegen illegale Kopien und ähnliches vor­zu­gehen. Der polnische Entwickler verschickt derzeit eine "Flut" an DMCA-Takedowns. Das kann man aber als Kampf gegen Windmühlen und konkret gegen Google-Links sehen, denn wirklich eindämmen können diese Takedowns das Piraterie-Problem nicht.An dieser Stelle kann man eigentlich nur an das Gewissen jener Piraten appellieren, die sich das Spiel leisten können: Denn man sollte schlichtweg die Arbeit der Entwickler belohnen - und auch den Umstand, dass Cyberpunk 2077 ohne aufdringlichen Kopierschutz erscheint.