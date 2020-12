Cyberpunk 2077 bald da: 43 GB Day One Patch, 464 Seiten Lösungsbuch

Cyberpunk 2077 steht in den Startlöchern. Zum Launchtag muss man sich dabei nach der Installation einen ordentlichen Zeit­puffer für den Day One Patch mit einberechnen. Da kann man dann schon einmal anfangen, die 464 Seiten des offiziellen Lösungsbuches zu studieren.

Der meist erwartete Titel des Jahres kommt mit einem dicken Day One Patch

Lösungsbuch XXL

CD Projekt Red

Das Warten hat bald ein Ende: Nachdem Entwickler CD Project Red gleich dreimal eine Verschiebung bekannt geben musste, steht Cyberpunk 2077 am 10. Dezember jetzt endlich zum Release an. Pünktlich kurz vor dem Launch gibt es jetzt erste Informationen zum Umfang des Spiels - für Nutzer der digitalen Version eine durchaus interessante Information, entscheidet doch die Download-Größe über die weitere, zugegeben wohl weniger dramatische, Verlängerung der Wartezeit.Wie Screenrant berichtet, wird das Spiel nach der Installation rund 71 GB Speicherplatz belegen - im Hinblick auf aktuelle AAA-Titel ist das eine durchaus akzeptable Größe. Beim Day One Patch zeigt sich dann aber, dass die Entwickler wohl so einiges in den letzten Monaten und Wochen an Anpassungen geleistet haben. Der Patch, der am Release-Tag zur Verfügung gestellt wird, fällt mit 43 GB durchaus schwergewichtig aus. Aktuell gibt es noch keine genauen Informationen zum Inhalt des Updates, diese werden aber wohl vor Release folgen.Zum Zeitvertreib während des Download-Vorgangs kann man sich dann gleich hochpro­fessionell auf seine Abenteuer in der Digital-Dystopie vorbereiten. Mit Cyberpunk 2077: The Complete Official Guide startet am Launchtag laut PC Gamer auch gleich noch das offizielle Lösungsheft für den Sci Fi-Titel. Um die "Besonderheiten aller wichtigen Spielsysteme" zu beschreiben, lassen sich die Autoren dabei 464 Seiten Zeit. Mit Guides von der Charakter­erstellung bis hin zu jeder einzelnen Quest ist hier wohl durchaus für reichhaltigen Lesestoff gesorgt.