OnePlus 8T: Limited Edition im Cyberpunk 2077-Design angeteasert

Vor wenigen Tagen hatte OnePlus das neue Flaggschiff-Smartphone 8T angekündigt. Eine Pro-Version wird es in diesem Jahr jedoch nicht geben. Stattdessen hat der Hersteller nun eine limitierte Cyberpunk 2077-Edition angeteasert. Das Gerät wird im November auf den Markt gebracht.

Neues Design, Technik bleibt wohl gleich

OnePlus

Das geht aus einem Teaser-Video, welches der chinesische Konzern auf der Social-Media-Plattform Weibo veröffentlicht hat, hervor. In dem Clip wird angedeuet, dass OnePlus mit dem Entwickler-Studio CD Projekt Red zusammenarbeitet und momentan eine spezielle Va­ri­an­te des OnePlus 8T entwickelt. Das neue Modell soll limitiert und vermutlich deutlich teurer als die normale Variante sein. Viele Details gibt es zu der Limited Edition aber noch nicht.Wie das Smartphone genau aussehen wird und welche Komponenten im Inneren des Geräts zum Einsatz kommen, bleibt unklar. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich die Ausstattung der Cyberpunk 2077-Version maximal leicht vom normalen OnePlus 8T unterscheidet. Lediglich das Design dürfte stark verändert worden sein.Bei der OnePlus 8T Cyberpunk 2077-Edition wird es sich nicht um das erste Smartphone-Modell, das der Hersteller in Kooperation mit einem anderen Unternehmen konzipiert hat, handeln. In den vergangenen Jahren hatte OnePlus mit McLaren zusammengearbeitet.Während die normale Version des OnePlus 8T hierzulande bereits ab dem 20. Oktober er­hält­lich ist, lässt die Limited Edition noch ein wenig auf sich warten. Das Cyberpunk 2077-Modell soll erst ab dem 4. November vorbestellt werden können. Die Auslieferung wird dann am 19. November 2020 beginnen. Mit welchem Preis die Cyberpunk 2077-Edition des OnePlus 8T zu Buche schlagen wird, ist aktuell noch unklar und dürfte demnächst bekanntgegeben werden.