Cyberpunk 2077 - Neue Trailer zeigen die Fahrzeuge und vieles mehr

Fahrzeuge in Cyberpunk 2077

Modische Vielfalt

Am Donnerstagabend hatte CD Projekt die vierte Ausgabe seines Online-Events Night City Wire abgehalten und dabei viele neue Details zu Cyberpunk 2077 bekanntgegeben. Im Mittelpunkt standen dieses Mal vor allem die Fahrzeuge, mit denen Spieler durch die Straßen des Rollenspiels rasen dürfen. Außerdem haben die Entwickler die wichtigsten Moderichtungen in Night City vorgestellt.Ob nun mit zwei, vier oder sogar sechs Rädern: Wenn Spieler in Cyberpunk 2077 größere Strecken zurücklegen wollen, können sie dazu aus einem gewaltigen Fuhrpark wählen. Fahrzeuge sehen dabei nicht nur einzigartig aus, sie haben auch alle einen individuellen Fahrstil. Durch die Einteilung in verschiedene Klassen sind sie außerdem für bestimmte Zwecke mehr oder weniger gut geeignet.So umfasst die Economy-Klasse eher einfache, zweckmäßige Autos, die aber günstig zu haben sind. Deutlich besser ist man bereits mit Executive-Gefährten unterwegs, die eine moderne Ausstattung bieten. Fahrzeuge vom Typ "Heavy Duty" sind schwer gepanzert und nur noch schwer aufzuhalten, wenn sie einmal in Fahrt gekommen sind. Die Sport-Klasse ist hingegen perfekt für schnelle Rennen, Ver­fol­gungs­jagden oder zum Angeben geeignet. Zuletzt stehen mit den Hypercars die modernsten Flitzer in ganz Night City bereit.In einem weiteren Abschnitt wurden beim neuesten Night City Wire die be­deu­tends­ten Strö­mungen der Modewelt in Cyberpunk 2077 präsentiert. Diese sind in die Kategorien Kitsch, Entropism, Neomilitarism und Neokitsch unterteilt und repräsentieren jeweils un­ter­schied­li­che Schichten in der Gesellschaft. Außerdem zeigte CD Projekt mit The Diner einen neuen Werbespot zum Spiel und zeigte weitere Einblicke in die Entstehung der Fahrzeug-Soundeffekte und die Kooperation mit Arch Motorcycle Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One . Das Spiel ist auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X spielbar. Eine Version für Googles Streaming-Dienst Stadia folgt ebenfalls noch in diesem Jahr.