Cyberpunk 2077 hat Gold-Status erreicht, kommt also "pünktlich"

Zuletzt gab Berichte, dass Mitarbeiter von CD Projekt Red im End­spurt der Cyberpunk 2077-Arbeit zum so genannten "Crunch" ran müs­sen, also Überstunden und Wochenenddienste absolvieren. Nun können aber die ersten durchschnaufen, denn das Spiel hat Gold-Status erreicht.

Cyberpunk 2077 ist nun pressfertig

Zum Release kommt sicher großer Patch

Das Action-Rollenspiel wurde bereits mehrfach verschoben, doch nun ist das Spiel im We­sent­lichen fertig. Denn mit dem Erreichen des so genannten Gold-Status ist nun also jene Version des Science-Fiction-Rollenspiels fertiggestellt worden, die an das Produktionswerk geht und somit auf Datenträger gepresst wird. Damit steht einer Veröffentlichung auch kaum noch etwas im Weg. CD Projekt Red schreibt auf Twitter : "Wir sehen uns am 19. November in Night City".Ob man die Gold-Version als final bezeichnen kann, darüber kann man streiten. Denn die Arbeit am Spiel geht sicherlich nach wie vor weiter und das vermutlich intensiver denn je. Denn der Gold-Status bedeutet in Zeiten von schnellen Internet-Leitungen nicht ansatzweise das gleiche wie früher.Das liegt natürlich daran, dass es pünktlich zum Start eines Spiels mehr oder weniger große Day-1-Patches gibt. Diese muss man also einkalkulieren, wenn man ein Spiel auf Daten­träger kauft oder vorinstalliert. Einfach losspielen kann man nach regulären Installation heutzutage selten, sondern muss eben einen mehr oder weniger großen Patch he­r­un­ter­la­den. Theoretisch ist die Gold-Version aber natürlich zur Gänze auch ohne spielbar.Dazu kommt, dass im Fall von Cyberpunk 2077 diverse Teile des Spiels nachgereicht werden. Dazu zählen kostenlose Download-Inhalte und Bezahl-Erweiterungen, auch einen Multi­player-Modus wird CD Projekt Red nach Veröffentlichung bereitstellen.