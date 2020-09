Cyberpunk 2077: Versprechen gebrochen, Entwickler müssen 'crunchen'

Cyberpunk 2077 ist noch nicht fertig, soll aber am 19. November er­schei­nen. Das Science-Fiction-Action-Rollenspiel wurde bereits mehrfach ver­scho­ben, ein weiteres Mal soll das aber nicht mehr passieren. Hierfür muss Entwickler CD Projekt Red aber ein Versprechen brechen.

"Wollen humaner sein"

In der Gaming-Branche ist die so genannte "Crunch Time" ein weit verbreitetes Problem und umschreibt den Umstand, dass Entwickler in den Wochen vor der Veröffentlichung eines Spiels zu Überstunden und Wochenendarbeit mehr oder weniger strikt bzw. direkt ge­zwun­gen werden.Nun ist Crunch auch bei CD Projekt Red notwendig geworden und damit bricht das polnische Studio ein mehrfach geäußertes Versprechen. Nämlich jenes, dass man auf diese Art der erzwungenen Endspurt-Arbeit verzichten wird.Dabei hat sich vor allem Co-Gründer Marcin Iwiński weit aus dem Fenster gelehnt und ge­meint, dass man Crunch mittlerweile strikt ablehnt und vermeidet, weil "wir humaner sein und Menschen mit Respekt behandeln wollen". Hintergrund dieser Aussagen war Kritik, die sich das Studio nach Berichten zufolge "brutaler" Crunch im Vorfeld bzw. Endspurt von The Witcher 3 eingehandelt hat.Doch diese Skrupel sind mittlerweile wieder vergessen, wenn es um die Fertigstellung von Cyberpunk 2077 geht. Denn wie Bloomberg berichtet, hat CD Project Red am Montag erneut Crunch Time angeordnet. Mehr als das: Laut einem Insider müssen einige Mitarbeiter bereits seit einem Jahr Wochenend- und Nachtschichten schieben.Studio-Chef Adam Badowski schreibt in der internen Mail, dass er sich im Klaren ist, dass mit der jüngsten Anordnung ein Versprechen gebrochen wird und er die Verantwortung dafür übernimmt: "Ich weiß, dass dies in direktem Widerspruch zu dem steht, was wir über Crunch gesagt haben. Es steht auch in direktem Widerspruch zu dem, was ich persönlich vor einiger Zeit zu glauben begann - nämlich, dass Crunch niemals die Antwort sein sollte. Aber wir haben alle anderen Möglichkeiten, die Situation zu meistern, ausgeschöpft."