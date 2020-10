Erneut verschoben: Cyberpunk 2077 erscheint erst im Dezember

CD Projekt Red hat den Release von Cyberpunk 2077 ein weiteres Mal verschoben. Das Spiel soll nun nicht mehr im November, sondern erst im Dezember das Licht der Welt erblicken. Dafür ist der Day-0-Patch, dessen Zeitaufwand von den Entwicklern unterschätzt wurde, verantwortlich.

Zeitaufwand für Day-0-Patch unterschätzt

Das hat das Entwicklerstudio in einem Tweet bekanntgegeben. Während der Release zu­letzt für den 19. November 2020 geplant war, soll der Launch jetzt am 10. Dezember statt­fin­den. Hierbei handelt es sich nicht um die erste Verschiebung. Als Erscheinungs-Termin war ursprünglich schon der 16. April 2020 angesetzt. Anschließend wurde der Launch auf den 17. September und schließlich auf dem 19. November verschoben.Obwohl Cyberpunk 2077 bereits mehrfach ver­scho­ben wurde, kam die erneute Ver­schie­bung für die meisten Spieler unerwartet. Der Titel konnte Anfang Oktober den Gold-Status er­rei­chen. Somit wurde die Version des Spiels fer­tig­ge­stellt, die auf den Datenträgern zu finden sein wird. Damit ist die Entwicklung allerdings nicht komplett abgeschlossen gewesen.Die meisten Pub­li­sher stellen zum Release des Spiels einen Day-0-Patch, der einige Op­ti­mie­run­gen und Ver­bes­ser­un­gen enthält, zur Ver­fü­gung. Die hierfür notwendige Zeit wurde von den Entwicklern einfach unterschätzt.In der Community dürfte die erneute Verschiebung des Release-Datums für Enttäuschung und Frust sorgen. Einige Spieler hatten sich sogar freigenommen und Termine auf einen anderen Tag gelegt, um Cyberpunk 2077 direkt nach dem Launch spielen zu können. Aus diesen Plänen dürfte nichts mehr werden. Andere Nutzer haben Verständnis für CD Projekt Red und wissen, dass die Arbeit an den neun Game-Versionen einige Zeit beansprucht.