Cyberpunk 2077: Die System-Voraussetzungen sind kein Schocker

Cyberpunk 2077 wird in knapp zwei Monaten veröffentlicht, am 19. Nov­ember beginnt die Reise in die Zukunft bzw. nach Night City. In der An­fangsphase der Entwicklung geisterten PC-Spezifikationen herum, die auf Schlimmes hindeuteten, doch das ist nicht der Fall.

Entwarnung an der PC-Front

Betriebssystem: Windows 7 (64-Bit) oder Windows 10 (64-Bit)

Windows 7 (64-Bit) oder Windows 10 (64-Bit) DirectX-Version: DirectX 12

DirectX 12 Prozessor: Intel Core i5-3570K oder AMD FX-8310

Intel Core i5-3570K oder AMD FX-8310 RAM: 8 Gigabyte

8 Gigabyte GPU: Nvidia GTX 780 3 GB oder AMD Radeon HD RX 470

Nvidia GTX 780 3 GB oder AMD Radeon HD RX 470 Speicher: 70 GB HDD (SSD empfohlen)

Betriebssystem: Windows 10 (64-Bit)

Windows 10 (64-Bit) DirectX-Version: DirectX 12

DirectX 12 Prozessor: Intel Core i7-4790 oder AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i7-4790 oder AMD Ryzen 3 3200G RAM: 12 Gigabyte

12 Gigabyte GPU: Nvidia GTX 1060 6 GB oder AMD Radeon R9 Fury

Nvidia GTX 1060 6 GB oder AMD Radeon R9 Fury Speicher: 70 GB SSD

Als der polnische Entwickler CD Projekt Red im Sommer 2018 sein neues Spiel Cyberpunk 2077 erstmals hinter geschlossenen Türen gezeigt hat, bekamen die Fachbesucher auf der E3 beeindruckende Bilder zu sehen. Schnell fragten sich die meisten, welche PC-Kom­po­nen­ten man braucht, um so etwas spielen zu können. Die Antwort gab es und die verhieß nicht viel Gutes.Am 19. November dieses Jahres, also rund zweieinhalb Jahre danach, wird es nun soweit sein, Cyberpunk 2077 erscheint offiziell. Und etwas überraschend ist, dass man nicht unbedingt sein Sparschwein plündern muss, wenn man das Science-Fiction-Action-Rollenspiel auf dem PC nutzen will.Denn CD Projekt Red hat vor kurzem auf Twitter die minimalen und empfohlenen Spezifikationen veröffentlicht und diese sind verhältnismäßig "normal". Und das gilt sowohl für die Untergrenze als auch das Optimum.Anhand der genannten Spezifikationen kann man sehen, dass die Specs verhältnismäßig moderat sind. Das liegt aber auch daran, dass bei den empfohlenen Komponenten als Auflösung 1080p anvisiert werden. Wer 1440p oder 4K sowie Raytracing und ähnliches haben will, der muss sein System entsprechend auf den neuesten Stand der Dinge bringen.