Alles anders mit Windows 10X: Web-First-OS, Win32-Apps nicht lokal

Microsoft lässt sich in Bezug auf Windows 10x nicht mehr in die Karten schauen. Jetzt deuten Berichte von Insidern darauf hin, dass sich in in­ternen Builds ein deutlicher Wandel abzeichnet - hin zu einem OS, das nur mit Webzugang funktioniert und mit Chrome OS konkurrieren soll.

Windows 10X könnte am Ende etwas ganz anderes werden als gedacht

Win32-Apps per Cloud

Schon bisher waren die Informationen zu Windows 10X sehr beschränkt. Microsoft selbst sprach bisher von einem "leichteren" Windows, das zur Vorstellung als Betriebssystem für Neuerungen wie Dual-Screen-Tablets angekündigt worden war. Später hatte Microsoft nachgereicht, dass man sich zunächst doch auf Geräte mit einem Display konzentrieren werde. Wie Zac Bowden von Windows Central berichtet, zeigen die internen Builds jetzt einen weiteren Richtungswechsel.Demnach hat Microsoft die Technologie zur Virtualisierung von Win32-Programmen in Windows 10X via Container, Codename VAIL, aus den aktuellen Builds entfernt. Nach Informationen von Insidern handelt es sich dabei um "eine bewusste Anpassung". Microsoft soll das Betriebssystem komplett neu im Markt platzieren wollen: Als Plattform, die sich entgegen früherer Absichten im Low-End-Bereich um Kunden bemüht. Web-Apps sollen dabei im Zentrum stehen, man würde also in direkte Konkurrenz zu Googles Chrome OS treten.Die Win32-App-Funktionalität soll demnach auch bis zum Start des OS im nächsten Jahr nicht zurückkehren. Nutzer sollen viel mehr auf UWP-Apps und Web-Apps für Edge setzen. Microsoft hat sich demnach zu diesem Schritt entschieden, da das lokale Ausführen von Win32-Apps nicht zum Leistungsprofil der jetzt anvisierten Low-End-Geräte passt. Mit dem Wegfall von VAIL könnte Microsoft Windows 10X auch neben x86-Prozessoren auf ARM-Geräten betreiben."Microsoft weiß jedoch, dass die Bereitstellung eines Produkts namens ‘Windows' ohne irgendeine Form von Legacy-App-Kompatibilität Selbstmord ist", so Bowden. Deshalb verfolge Microsoft die Absicht, solche Anwendungen per Cloud-Streaming auf die Plattform zu bringen - mit dem Business-Dienst "Windows Virtual Desktop" hat der Konzern die entsprechende Technologie schon im Einsatz.Mit seinen Plänen zum High-End-Bereich soll sich Microsoft aktuell in Wartestellung begeben. Die Überlegung: Mitten in einer globalen Pandemie birgt der Launch einer solchen Produkt­kategorie große Risiken. Die Insider berichten aber davon, dass mit dem Start auf Dual-Screen-Geräte auch VAIL seine Wiedergeburt in Windows 10X feiern könnte - die ent­sprechende Leistung der Geräte vorausgesetzt.