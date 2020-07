Gerücht: Windows 10 soll nur ein großes Upgrade pro Jahr bekommen

Microsoft soll einem Bericht zufolge wieder eine große Änderung im Release-Plan für Windows 10 erwägen. Wie es heißt, könnte es nur noch ein einziges Feature-Update pro Jahr für Windows 10 geben. Dafür soll dann die Entwicklung von Windows 10X beschleunigt werden.

Das berichtet das Online-Magazin Windows Latest und bezieht sich dabei vor allem auf Beobachtungen und Schlussfolgerungen. Microsoft hat in diesem Jahr bereits Windows 10 Version 2004, das erste Feature-Upgrade des Jahres, fertiggestellt und veröffentlicht. Die nächste Version ist Windows 10 Version 20H2 oder Version 2009 und dieses Update ist ebenfalls nahezu fertig. 20H2 soll nur ein kleineres Update sein und anstelle von Neuerungen vielmehr einige raffinierte Verbesserungen enthalten.Im vergangenen Jahr hatte Microsoft dabei seinen Veröffentlichungsrhythmus auf "Major-Minor" umgestellt, das heißt, dass es ein großes und ein kleineres Update im Jahr gibt. Das Herbst-Update wurde dabei in eine Service Pack-ähnliche Version umgewandelt, die sich vor allem auf Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen konzentriert. Im Jahr 2020 soll nun Microsoft genauso verfahren, doch für nächstes Jahr ist eine wichtige Änderung geplant, um Windows 10X voranzutreiben.Laut Windows Latest beginnt Microsoft daher nun neue Funktionen, die im ersten Halbjahr 2021 kommen sollten, schon für die Veröffentlichung im zweiten Halbjahr 2020 einzuplanen. Das erste Update des Jahres 2021 soll dann ein kleines "Minor"-Update werden.Microsoft soll dabei außerdem planen zunächst auf nur ein einziges Feature-Update pro Jahr für Windows 10 umzusteigen, um es den Entwicklern zu ermöglichen, mehr Zeit an Windows 10X zu arbeiten. Windows 10X ist das "leichtgewichtige Web-Betriebssystem für kostengünstige Hardware". Diese Verschiebung des Zeitplans würde zudem noch mehr Zeit für die Anpassungen des Betriebssystems für die kommenden Dual-Screen-Geräte lassen.