Windows 10X Emulator: Update bringt neuen Datei-Explorer mit sich

Seit einem Monat ist es möglich, das für Dual-Screen-Geräte entwickelte Windows 10X per Emulator auszuprobieren. Nun hat Mi­cro­soft ein neues Image zur Verfügung gestellt. Die Aktualisierung bringt einen neuen Da­tei-Explorer und einige weitere Neuerungen mit sich.

Keine Insider-Version mehr erforderlich

Wie aus einem offiziellen Blog-Eintrag hervorgeht, besitzt das neue Emulator-Image die Versionsnummer 10.0.19578 (Build 19578). Der Emulator an sich wurde nun auf Version 1.1.54.0 aktualisiert. Die Aktualisierung des Emulators bringt die Möglichkeit, den Store nach aktualisierten Images abzufragen und diese zu installieren, mit sich.Bei den größten Neuerungen im neuen Image dürfte es sich um die Verwendung des Win­dow­ing-Modells für im Container ausgeführte Win32-Anwendungen sowie den neuen Datei-Explorer handeln. Der Explorer befindet sich in der Beta-Phase und ist auf die Syn­chro­ni­sie­rung von Dateien mit OneDrive ausgelegt. Der komplette Changelog lässt sich hier finden.Das neue Image unterliegt außerdem neuen Nut­zungs­be­stim­mun­gen. Demnach ist es nicht erforderlich, eine Insider-Version von Windows 10 installiert zu haben, um Windows 10X aus­füh­ren zu können. Bislang wurde die Teil­nah­me am Insider-Programm vorausgesetzt. Der Build 19578 des Emulators kann hingegen auf allen Computern, auf denen Windows 10 Version 10.0.17763.0 oder höher läuft, gestartet wer­den. Für Preview-SDKs wird allerdings immer ein Insider-Build von Windows 10 benötigt.Der Windows 10X Emulator kann über die offizielle Microsoft-Developer-Seite he­run­ter­ge­la­den werden. Das Tool richtet sich hauptsächlich an Entwickler, um eigene Apps vorbereiten und testen zu können. Bei der Installation handelt es sich um einen aufwendigen Prozess, da neben dem Image die Preview-Version von Visual Studio 2019 eingerichtet werden muss.