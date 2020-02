Immer neue Windows 10 Patch-Probleme, doch Microsoft schweigt

Die jüngsten Windows 10-Updates , die Microsoft zum Patch-Day heraus­gegeben hat, bereiten vielen Nutzern Probleme. Die Fehler sind dabei recht unterschiedlich. Doch vom Software-Riesen gibt es dazu bisher kaum Feedback.

Probleme sind da, Lösungen nicht

KB4528760

Netzlaufwerke per Gruppenrichtlinie (GPO) zuordnen funktioniert nicht mehr

System startet nicht

Boot-Probleme mit dem Fehler 0xc000000e

Fehlerhafter Nightlight-Modus

KB4532695

TPM-Chip wird nicht erkannt, Bitlocker startet daher nicht

BlueScreens durch TPM-Bug

Verbindungsprobleme bei Remote Desktop-Anwendung

Bug deaktiviert Audiotreiber

Windows 10: Kumulativer Patch für das Mai-/November-Update

Man schweigt die Probleme tot, könnte man fast denken - denn Microsoft hat bislang in der Knowledge Base noch immer keine bekannten Fehler aufgelistet. Das verwundert doch. Bisher war dabei das Nutzer-Feedback, welches man zum Beispiel bei Reddit, in den Microsoft Answers Foren oder auch in den WinFuture Kommentaren und im Forum findet, immer ein sehr guter Gradmesser zur Qualität der Updates. Kristallisierten sich gehäuft Probleme nach einem Patch heraus, fand man auch kurze Zeit später das Feedback in der Knowledge Base.Bei den aktuellen Problemen hört man nun vom Windows-Team nichts. Die Fehler sind aber breit ge­streut. So hat sich Günter Born ein­mal die Mühe ge­macht, und in seinem Blog allein die Bugs auf­ge­listet, die nach den jüngsten Patches für Windows 10 1903 und 1909 auf­ge­taucht sind.Dazu gehören neben dem Problem, dass sich das Update gar nicht instal­lieren lässt ( wir berichten ) folg­ende Fehler:Das Update, welches Microsoft dann Ende Januar noch nachgereicht hat, brachte gleich noch neue Fehler mit. Es handelt sich dabei um KB4532695 für 1903 und 1909.Einige dieser genannten Probleme sind schon älter, beziehungsweise tauchen immer einmal wieder auf. Dazu gehört zum Beispiel der Fehler mit den Gruppenrichtlinien sowie das Bitlocker-Problem.