Windows 10-Suche ist derzeit komplett gestört, Workaround hilft aber

Mit Windows 10 hat Microsoft zahlreiche Neuerungen eingeführt, darunter auch eine durchaus praktische Suchfunktion, die nicht nur den Rechner, sondern auch das Internet absucht. Doch wer sie aktuell nutzen will, der erlebt eines: Rien ne va plus, nichts geht mehr.

Workaround per Registry-Hack

Man sucht im Windows-Verzeichnis regedit.exe und führt diese aus (über die Suche geht das ja derzeit nicht, alternativ kann man aber auch die Windows-Taste und R drücken und gibt dort dann regedit.exe ein)

Dort sucht man folgenden Pfad: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search

Nun stellt man bei CortanaConsent (per Doppelklick) den Wert auf 0

Nun legt man einen neuen DWORD-Wert (32-bit)-Eintrag an, nennt ihn BingSearchEnabled und belässt den Wert auf 0.

Nach einem Neustart sollte die lokale Suche nun funktionieren.

Microsoft hat sich dazu bisher nicht geäußert, es ist aber klar, dass die Bing-Integration für den Ausfall der Funktionalität verantwortlich ist. Laut Bleeping Computer ist derzeit der einzige Weg, die Suche zu reaktivieren, die Bing-Anbindung zu deaktivieren. Hierzu ist ein Eingriff in die Registry nötig, wer die Suche nicht oder selten nutzt, der kann warten, bis Microsoft das Server-seitig in den Griff bekommen hat.Wer Bing deaktivieren will, der geht folgendermaßen vor: