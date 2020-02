Windows 10X: Neue Infos zu dynamischen Desktop-Hintergründen

Vergangene Woche wurde bekannt, dass Microsoft für Windows 10X Desktop-Hintergründe vorbereitet, die sich dynamisch ändern und sich etwa an der Uhrzeit orientieren. Doch das ist wohl nicht alles, denn die Redmonder wollen sich mehr einfallen lassen.

Mehr Auswahl, mehr Details

Hardware spielt eine Rolle

Microsoft

Als Beispiel bzw. Vergleich für dynamische Wallpaper wird immer wieder eine Funktionalität herangezogen, die MacOS bereits jetzt bietet. Allerdings will Microsoft viel weiter gehen als Apple, denn bei den Kaliforniern sind Anzahl und Funktionsumfang hierbei doch eher begrenzt.Microsoft möchte deshalb den Konkurrenten in beiden "Disziplinen" übertreffen, das bedeutet eine größere Auswahl und auch eine schönere und detaillierte Darstellung. Laut Windows Latest soll es neben einer Bergszene, wie sie Windows Central (als Mockup) zuletzt gezeigt hat, diverse weitere dynamische Wallpaper geben, darunter urbane Szenerien und natürliche Landschaften. Bei allen wird sich die Darstellung je nach Tageszeit ändern.Dabei soll der Standort auch eine Rolle spielen: Denn auf Reisen wird der Ort an dem man sich befindet, einen Einfluss auf den Hintergrund haben. Das Wallpaper wird sich also auch dann zu einer Tageszeit-Darstellung ändern, selbst wenn man die Systemzeit lässt, aber die Zeitzone wechselt.Interessant ist auch das Wie der technischen Umsetzung: Denn die dynamischen Hintergründe werden Wolken, Sterne, Vögel und noch vieles mehr zeigen. Allerdings nur dann, wenn die Hardware des jeweiligen Rechners das auch zulässt. Entsprechend wird es den höchsten Detailgrad nur auf jenen PCs zu sehen geben, die das auch vertragen.Eine Frage ist hier natürlich auch noch, ob und wie weit man derartige Hintergründe personalisieren kann. Über allem steht zudem sicherlich auch noch eine andere Problematik, nämlich wie stromhungrig das alles sein wird.