Zeitraffervideo zeigt: So entsteht ein Tesla Model 3 am Fließband

Tesla zeigt in diesem Zeitraffervideo, wie ein Elektroauto vom Typ Model 3 in einer Fabrik des Herstellers zusammengebaut wird. In dem 48 Sekunden kurzen Video ist zu sehen, dass bei der Entstehung des Fahrzeugs zwar auch Maschinen eingesetzt werden, der Mensch aber für den Einbau vieler Komponenten weiterhin unverzichtbar ist.



Das Tesla Model 3 wird in den USA bereits seit Sommer 2017 produziert. In Europa ist das Elektroauto hingegen erst seit Anfang dieses Jahres erhältlich. Tesla bewirbt das Model 3 unter anderem mit einer Reichweite von mehr als 530 Kilometern (WLTP) und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3,4 Sekunden.