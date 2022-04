Ohne Radar: Tesla stellt nun auch in Europa Autopilot-System um

Tesla hat bereits Anfang 2021 mitgeteilt, dass man zukünftig, anstelle des Radar-gestützten Autopilot-Systems, auf "Tesla Vision", ein kamerabasiertes System, wechseln will. Nun werden auch in Europa neue Model Y und Model 3 nur noch ohne Radar ausgeliefert.

Das geht aus verschiedenen Medienberichten hervor, denn aktiv hat Tesla bisher in Europa noch nicht über die Umstellung informiert. In den USA und in Kanada gab es seit Mai 2021 die schrittweise Einführung, beziehungsweise das Ende des Radar-gestützten Systems. Jetzt sollen Model 3 und Model Y ab April 2022 auch auf dem europäischen und nahöstlichen Markt nicht mehr mit Radar ausgerüstet werden (via Teslamag ).Entdeckte hatte das der Twitter-Nutzer "tesla_adri" auf der Support-Seite von Tesla . Dort heißt es jetzt: "... stattdessen werden dies die ersten Tesla-Fahrzeuge sein, die sich auf Kameravision und die Verarbeitung neuronaler Netze stützen, um Autopilot, vollautomatisches Fahren und bestimmte aktive Sicherheitsfunktionen zu ermöglichen."Ganz ohne direkte Folgen bleibt das aber für Tesla-Fahrer dann nicht. Aus Sicherheitsgründen hatte Tesla bei den Neuauslieferungen im vergangenen Jahr und den USA zunächst einige der Autopilot-Funktionen deaktiviert, später aber wieder freigegeben. Es gibt aber noch Einschränkungen.So wurde für den Spurhalte-Assistenten (Autosteer) die maximale Geschwindigkeit von zuvor 90 Meilen pro Stunde auf 80 Meilen pro Stunde gesenkt. So ist es nun auch in Europa geblieben: Tesla lässt den Spurhalte-Assistenen mit dem neuen System nur noch bis 130 km/h zu. Beim Radar-System liegt die Grenze bei 150 km/h. Warum man indes nun doch sehr viel Zeit für die Umstellung gebraucht hat, ist unklar - Insider vermuten, dass man zunächst nicht die benötigten Teile für die neue Hardware hatte.