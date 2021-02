Tesla Model 2 - so könnte das 20.000-Euro-E-Auto aussehen

Tesla hatte vor einiger Zeit bestätigt, dass man zunächst für den chin­esischen Markt ein günstiges Einstiegs-E-Auto plant. Viele Informationen gibt es bisher dazu nicht, dafür hat sich jetzt aber ein Designer an das "Zeichenbrett" gesetzt.

Tesla H, für "Hatchback"

Der Billig-Tesla soll 2023 starten

Entstanden ist dabei ein erster Blick auf eine Idee, wie der günstige Tesla aussehen könnte. Er dürfte kleiner und kompakter sein und doch vom Design schon gleich als typischer "Tesla" erkannt werden. Mehr weiß man eigentlich von dem geplanten Model 2 noch nicht. Das Model 2 soll dabei zum Preis von rund 20.000 Euro zu haben sein - ein absoluter Preisbrecher und damit das Fahrzeug für den Einstieg. Tesla hält sich aber derzeit noch sehr bedenkt dazu, was im Einzelnen geplant ist und selbst der Name steht noch nicht 100-prozentig fest.Anhand aller Gerüchte hat der brasilianische Designer Kleber Silva sich nun aber ans Werk gemacht und ein Bild erstellt, wie der Billig-Tesla aussehen könnte. Das Konzeptbild nennt er dabei Tesla H, für "Hatchback", also dem Sammelbegriff für Schräghecklimousinen. Sein Model 2 ist ein Kompaktklassefahrzeug mit fünf Türen und ohne besondere Raffinesse.Die Ideen für das Design hat Silva dabei unter anderem auch von den vor kurzen vorgestellten Überarbeitungen vom Model S und X aufgeschnappt. Andere Elemente sind aber sagen wir einmal "frei erfunden" und tauchten bisher so bei noch keinem Tesla auf.Ob das nun auch nur annähernd dem künftigen Model 2 ähnlich sieht oder nicht, steht noch in den Sternen. Klar ist aber, dass schon im kommenden Jahr der Marktstart für China geplant ist. Tesla hatte bestätigt, dass man ein in dem neuen Tesla-Zentrum in China entwickeltes Fahrzeug bereits 2023 dort auch verkaufen will. Darüber, ob dieses Fahrzeug dann auch international starten wird, wurde allerdings noch nichts gesagt. Insider gehen aber davon aus, dass Tesla kein China-exklusives Elektroauto plant.