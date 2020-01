Tesla: Komplett autonomes Fahren kommt bald, sagt Elon Musk

Erst vor einigen Tagen gab es ein Update für Tesla Model S, 3 und X, mit der neue automatische Funktionen freigeben wurden. Nun soll es nicht lang dauern bis ein vollständiger autonomer Fahrmodus zur Veröffent­lich­ung ansteht - das schreibt zumindest Elon Musk bei Twitter.

Soon — Buff Mage (@elonmusk) January 11, 2020

Wichtige Tests

Tesla Motors-Gründer Elon Musk ist bekannt für seine vielen teils launischen und humor­esken Tweets. Doch ab und an lässt er auch einmal ein wenig Ernsthaftes wie wichtige Neuigkeiten für eines seiner Unternehmen raus, so auch jetzt bei Twitter . Auf die Frage eines Nutzers, wann man den mit einem Update für die Fahrzeuge rechnen könne, das alle einst angekündigten autonomen Fahrfunktionen mitbringen wird, antwortete Elon Musk nur mit einem kurzen "bald":Einen konkreten Termin nannte er dabei noch nicht. Bisher gibt es nur eine ungefähre Deadline, bis wann die erweiterten Funktionen kommen werden, und dies sollte zum Jahreswechsel 20/21 sein.Erst zu Weihnachten hatte Tesla ein Update freigegeben, das als wichtige Testphase vor der Einführung weiterer autonomer Fahrfunktionen gilt. Hinzugekommen ist dabei die Erkennung von Ampeln, Stoppschildern und Fahr­bahn­mark­ierungen. Von größeren Problemen, also zum Beispiel das diese Erken­nung eine hohe Fehler­quote aufweist, war bislang nichts zu hören. Ganz anderes war es damals, als Tesla zunächst in den USA eine neue Funktion freigab, mit der Tesla-Besitzer ihr Fahrzeug von einem Parkplatz autonom zu sich hin lotsen konnten.In den sozialen Netzwerken häuften sich ganz schnell Videos von Unfällen auf Parkplätzen, bei denen die führerlosen Teslas involviert waren. Entsprechend war die Erwartung an rasch verfügbaren, zuverlässigen neuen autonomen Funktionen eher gedämpft.