Tesla steht offenbar vor dem Start eines aktualisierten Model 3

Tesla hat vor rund sechs Jahren sein bisher günstiges Auto eingeführt, das Model 3. Von dieser Variante dürfte das Unternehmen von Elon Musk schon bald eine überarbeite Version starten, das unter dem Namen "Highland" entwickelte Fahrzeug dürfte nächsten Herbst starten.

Tesla Motors

Model 3-Auslieferung verschiebt sich

Leichter und billiger

Zusammenfassung Tesla bereitet neue Version des Model 3 vor, die intern "Highland" genannt wird.

Lieferungen des Model 3 werden bis Oktober/Januar 2024 verschoben.

Model 3 soll neues Design, verbessertes Fahrwerk und Hardware 4.0 erhalten.

Neues Model 3 soll leichter und günstiger zu produzieren sein.

Produktionsumstellung in Shanghai deutet auf Launch hin.

Die Pläne des Elektroautobauers sind seit bereits rund einem Jahr ein mehr oder weniger offenes Geheimnis. Nun mehren sich die Anzeichen, dass diese Fahrzeugvariante vor einem Launch steht. Denn wie Electrek berichtet, hat Tesla in Europa alle Model-3-Bestellungen auf einen Termin nach Oktober verschoben, vor dem vierten Quartal 2023 bekommt also kein Kunde sein neues Elektroauto. Wer einen Model 3 Performance bestellt, muss sogar bis zumindest Januar 2024 warten.Verzögerungen bzw. Lieferschwierigkeiten waren im Elektroauto-Business zuletzt zwar alles andere als ungewöhnlich, Tesla gehörte aber zu jenen Herstellern, die das gut im Griff hatten. Deshalb sehen viele diese Model-3-Verzögerungen als Hinweis, dass das Unternehmen mit dem aktualisierten Model 3 zusammenhängt.In der chinesischen Gigafactory in Shanghai, deren Model-3-Produktiuon teilweise für Europa bestimmt ist, soll es bereits dieser Tage zu einer Produktionsumstellung kommen. Bereits im vergangenen Monat hat Tesla seine Mitarbeiter über "globale Fabrik-Upgrades" in Kenntnis gesetzt."Online-Gerüchten zufolge deutet die Kommunikation von mutmaßlichen Tesla-Mitarbeitern darauf hin, dass die Produktion des aktuellen, im Inland produzierten Tesla Model 3 am 14. August eingestellt wird. Es wird berichtet, dass das neue Tesla Model 3 im dritten Quartal offiziell in Produktion gehen wird", schreibt ein Insider namens WuWa auf Twitter bzw. X.Das alles deutet darauf hin, dass das als sicher geltende neue Model 3 vor dem Start steht. Dieses soll ein geringfügig aktualisiertes Design bieten, vor allem vorne und hinten. Kolportiert wird außerdem, dass das Fahrwerk verbessert wird, damit das Auto leichter und auch günstiger zu produzieren ist. Schließlich dürfte das Model 3 noch mit der Hardware 4.0 die aktuelle Selbstfahr-Technik erhalten.