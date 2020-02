Tesla ist der weltgrößte Hersteller von E-Autos und trotzdem winzig

In einem unabhängig erstellten Bericht über die Entwicklung der Elektro­auto-Branche geht Tesla als der weltweit absatzstärkste Hersteller in diesem Bereich hervor. Rund 370.000 ausgelieferte Fahrzeuge in 2019 reichen, um alle anderen Unternehmen hinter sich zu lassen.

Tesla verkauft 2019 am meisten Elektroautos

Aktuell noch ein winziger Markt

Tesla Motors

Das Center of Automotive Management (CAM) versteht sich als "unabhängiges Institut für empirische Automobil- und Mobilitätsforschung" und hat jetzt mit dem Electromobility Report 2020 seine aktuelle Analyse zu den Absätzen im Markt für Elektroautos vorgelegt. Das klare Ergebnis für das Jahr 2019: Tesla konnte weltweit mit Abstand am meisten Elektroautos an den Mann bringen. Die Krone der Elektroauto-Verkäufer konnte man sich dabei mit 367.000 Pkw erkämpfen.Zu verdanken hat Tesla diesen Erfolg dabei der Einführung des Model 3. Wie CAM analysiert, wurden von dem günstigsten Modell des US-Herstellers weltweit mehr als 300.000 Stück verkauft. Auf die USA entfallen dabei 160.000 Verkäufe, rund 100.000 wurden in Europa abgesetzt, China folgt mit knapp 30.000 Model 3. Diese Zahlen lassen Tesla nun auch insgesamt am chinesischen Hersteller BYD vorbeiziehen, der im letzten Jahr seinen Absatz nicht steigern konnte - Grund ist hier sicher auch die Kürzung der Subventionen durch die chinesische Regierung.Laut Analyse der Experten konnte BYD im Zeitraum zwischen 2012 und 2019 insgesamt 750.000 Autos mit Elektroantrieb und Hybrid-Systemen verkaufen. Mit den Absatzzahlen des letzten Jahres kommt Tesla in diesem Zeitraum auf rund 900.000 Elektrofahrzeuge, die weltweit abgesetzt wurden - der Konzern verkauft dabei nur reine E-Autos. Wie Elektronik Automotiv schreibt, plant Tesla für das Jahr 2020 die Grenze von 500.000 Neuzulassungen zu knacken, wobei vor allem das neue Model Y zur Steigerung beitragen soll. CAM sieht diese Zahlen als realistisch an, damit wird Tesla auch in diesem Jahr Spitzenreiter der Branche bleiben.Auch wenn Tesla mit den Absatzzahlen ein beeindruckendes Ergebnis erzielen kann - vor allem für ein so junges Unternehmen - sind diese in Relation zur klassischen Autoindustrie und Verbrenner-Modellen noch als verschwindend gering zu bezeichnen. Alleine der 2019 weltweit am meisten verkaufte Verbrenner-Modell, der Toyota Corolla, wurde mehr als 1,2 Millionen mal abgesetzt.